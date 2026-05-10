Co można zrobić z mundurków PKP? Ich firma przerobiła pięć ton tekstyliów
Torba na ramę zrobiona z pocztowego, lnianego worka, kosmetyczka z koszuli i pokrowiec na gitarę z baneru reklamowego. Izabela Kot i Aleksandra Włodarczyk dają drugie życie przedmiotom, które w wielu firmach miały zostać wyrzucone do kosza. Sprawdzamy, jak dokładnie działa upcycling przemysłowy.
10.05.2026, 05:30
Upcycling przemysłowy daje drugie życie produktom. Fot. Materiały prasowe Rud Studio
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa upcycling przemysłowy.
- Jakie zagrożenia dla środowiska tworzy branża modowa i tekstylna.
- Jakie korzyści płyną z upcyclingu przemysłowego.