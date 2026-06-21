Ogród, taras i balkon, czyli salon pod chmurą. Jak stworzyć stylową przestrzeń na lato

Zdaniem ekspertów od designu ogród, taras czy balkon latem coraz częściej są postrzegane jako naturalne przedłużenie domowego salonu.

– W ostatnich latach obserwuję bardzo wyraźną zmianę w sposobie myślenia o przestrzeniach zewnętrznych. Zarówno jako projektant wnętrz, jak i architekt krajobrazu dostrzegam, że ogród, taras czy balkon przestały pełnić wyłącznie funkcję rekreacyjną. Coraz częściej są projektowane jako integralna część domu, miejsca codziennego życia, pracy, spotkań i odpoczynku. To jeden z najważniejszych kierunków współczesnego projektowania, który znajduje odzwierciedlenie również w najnowszych kolekcjach outdoorowych – podkreśla Sandra Kern z Westwing.

Dodaje, że projektowanie staje się obecnie coraz bardziej modułowe i adaptacyjne, a funkcjonalność jest traktowana na równi z estetyką.

Stylowy ogród jest przedłużeniem domowego salonu. Fot. Materiał prasowe Jysk Polska

Moduły, skrzynie i tekstylia

Zatem tworząc stylową i funkcjonalną przestrzeń na balkonie czy w ogrodzie, warto zacząć od określenia jej głównej funkcji – czy ma służyć relaksowi, spotkaniom z bliskimi, pracy na świeżym powietrzu, czy może wszystkim tym aktywnościom w równym stopniu.

– Kluczem jest stworzenie spójnej aranżacji. Niezależnie od metrażu, dobrze zaprojektowana strefa outdoorowa powinna łączyć komfort, funkcjonalność i estetykę. Podstawą są wygodne miejsca do siedzenia: sofa modułowa, zestaw wypoczynkowy lub kompaktowy komplet balkonowy dopasowane do wielkości przestrzeni. Warto zadbać o miękkie poduszki i tekstylia odporne na warunki atmosferyczne, które zwiększają komfort użytkowania. Istotnym elementem są również stoliki pomocnicze, które ułatwiają organizację przestrzeni podczas spotkań z rodziną czy przyjaciółmi. Coraz większą popularnością cieszą się także skrzynie i rozwiązania do przechowywania, pozwalające utrzymać porządek na tarasie lub balkonie – wylicza Sylwia Filimon z Jysk Polska.

Kwiaty w pięknych donicach to idealny balkonowy i ogrodowy dodatek. Fot. Materiały prasowe Jysk Polska

Poza wygodnymi meblami ogrodowymi warto zwrócić uwagę na dodatki, takie jak poduszki, koce czy dywany outdoorowe. Dzięki temu nawet niewielki balkon może zyskać przytulny, „salonowy” klimat.

– Nie można zapominać również o odpowiednim oświetleniu. Lampiony, lampki solarne czy girlandy świetlne pozwalają stworzyć przyjemną atmosferę po zmroku i sprawiają, że z przestrzeni można korzystać przez cały wieczór. Nieodzownym elementem letniej aranżacji pozostaje zieleń. Rośliny w dekoracyjnych donicach pomagają stworzyć przyjemną, relaksującą atmosferę nawet w centrum miasta – zaznacza Sylwia Filimon.

Ogrodowe trendy na lato 2026

W tegorocznym sezonie letnim obserwujemy przede wszystkim dalsze zacieranie granic między wnętrzem a przestrzenią zewnętrzną. Ogród i balkon są aranżowane z taką samą dbałością o detale jak np. salon czy jadalnia.

– Analizując tegoroczne trendy, można zauważyć odejście od sezonowości na rzecz tworzenia trwałych, wielofunkcyjnych przestrzeni o charakterze zbliżonym do wnętrz. Kluczową rolę odgrywają komfort, wysokiej jakości materiały oraz spójność estetyczna pomiędzy domem a jego otoczeniem. Przestrzeń zewnętrzna nie jest już aranżowana niezależnie. W dobrze zaprojektowanych realizacjach meble, dodatki i architektura nie konkurują z krajobrazem, lecz podkreślają jego walory – mówi Sandra Kern z Westwing.

Styl retro jest obecny także w ogrodzie. Fot. materiały prasowe Westwing

Jak dodaje Sylwia Filimon, jednym z najważniejszych tegorocznych trendów jest naturalność.

– Dominują materiały inspirowane naturą, takie jak drewno, rattan, plecionki oraz tkaniny o wyraźnej strukturze. Popularne są stonowane kolory ziemi: beże, piaskowe odcienie, oliwkowa zieleń i ciepłe brązy, które tworzą spokojne i ponadczasowe aranżacje. Jednocześnie rośnie zainteresowanie rozwiązaniami modułowymi. Konsumenci coraz częściej wybierają meble, które można łatwo dostosować do różnych potrzeb i wielkości przestrzeni – podkreśla ekspertka.

Slow outdoor living . Relaks przede wszystkim

Według naszych rozmówczyń dobrze zaprojektowana przestrzeń na zewnątrz ma pozytywnie wpływać na nasze emocje, dawać poczucie komfortu i odpoczynku.

– Coraz bardziej widoczny jest trend „slow outdoor living”, czyli tworzenia miejsc sprzyjających odpoczynkowi i wyciszeniu. W aranżacjach pojawiają się wygodne strefy lounge, miękkie tekstylia, nastrojowe oświetlenie oraz dodatki, które pomagają budować atmosferę domowego komfortu na świeżym powietrzu – zwraca uwagę Sylwia Filimon.

W trendach ważny jest aspekt emocjonalny.

– Dobrze zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna nie jest dziś wyłącznie atrakcyjną wizualnie aranżacją. Jej zadaniem jest tworzenie doświadczeń i budowanie relacji z otoczeniem. Kontakt z naturą, światłem, materiałami o naturalnym charakterze czy spokojną paletą kolorystyczną wpływa na nasze samopoczucie i jakość codziennego życia. To właśnie dlatego coraz częściej mówi się o projektowaniu wspierającym dobrostan użytkowników – tłumaczy Sandra Kern.

Jej zdaniem najciekawsze współczesne kolekcje powstają tam, gdzie spotykają się trzy perspektywy: architektura, krajobraz i design.

– To podejście pozwala tworzyć przestrzenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim autentyczne, funkcjonalne i harmonijnie wpisane w swoje otoczenie. W mojej ocenie właśnie ten kierunek będzie definiował rozwój projektowania przestrzeni zewnętrznych w najbliższych latach – podsumowuje ekspertka.

Stylowe dodatki ożywią każdą przestrzeń. Fot. materiały prasowe Westwing