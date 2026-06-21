Kategoria artykułu: Lifestyle
Ogród, taras i balkon, czyli salon pod chmurą. Jak stworzyć stylową przestrzeń na lato
Słoneczne, ciepłe dni zachęcają nas do wyjścia z domu: w plener, do ogrodu lub choćby na balkon. Podpowiadamy, jak urządzić przestrzeń, w której poranna kawa i wieczorny relaks będą smakować pyszniej niż dotychczas.
21.06.2026, 04:20
Niezależnie od metrażu, dobrze zaprojektowana strefa outdoorowa powinna łączyć komfort, funkcjonalność i estetykę. Fot. materiały prasowe Westwing
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co jest kluczowe w procesie budowania stylowego ogrodu, tarasu i balkonu.
- Jakie są ogrodowe trendy na lato 2026.
- Jakie materiały i kolory są najpopularniejsze w tym sezonie ogrodowym.