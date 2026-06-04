Kategoria artykułu: Lifestyle
Nie tylko bikini. Najgorętsze trendy plażowe na lato 2026
W ostatni weekend czerwca w Paryżu odbędą się największe targi mody plażowej. Wówczas poznamy trendy na rok 2027. Natomiast dzisiaj sprawdzamy, jakie kroje i kolory będą królować na wakacjach w tym roku.
04.06.2026, 04:16
Coraz więcej marek oferuje stroje kąpielowe, zwłaszcza jednoczęściowe w rozmiarze One Size. Fot. Materiały prasowe Ammalfi Fashion
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie stroje kąpielowe będą najmodniejsze w tym sezonie.
- Jakie kolory wpisują się w tegoroczne trendy w modzie plażowej.
- Na jakie dodatki warto postawić tego lata, tworząc letnie stylizacje.