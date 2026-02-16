Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optima tylko na abonament. Cicha zmiana podniesie koszty biur rachunkowych nawet pięciokrotnie
Comarch w ciągu kilku tygodni zmienił model sprzedaży programu Optima, stawiając wyłącznie na subskrypcję. W niektórych wariantach cena wzrosła nawet pięć razy, a dotychczasowe opcje zakupu i aktualizacji zniknęły z oferty. Klienci wskazują, że moment wprowadzenia zmian – tuż przed wejściem w życie KSeF i falą nowych obowiązków – nie jest przypadkowy.
16.02.2026, 05:50
Comarch od 1 lutego daje możliwość korzystania z programu Optima jedynie w modelu subskrypcyjnym. Taka decyzja spotkała się z krytyczną oceną ze strony wieloletnich klientów spółki. Fot. Comarch
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Comarch zmienił model sprzedaży Optimy i dlaczego nowi klienci nie mogą już kupić licencji wieczystej?
- Jak duży może być wzrost kosztów i w jaki sposób firma próbuje go amortyzować rabatami?
- Dlaczego klienci krytykują sposób wprowadzenia zmian, mimo deklarowanej „większej elastyczności”.