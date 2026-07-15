Kategoria artykułu: Biznes
Osiedle Murapolu tonie w wodzie. A klienci czekają na klucze
Ponad 50 rodzin czeka na klucze do domów, które miały pierwotnie być gotowe jesienią 2025 r. Zamiast tego dostają kolejne maile z wyjaśnieniami i nowe terminy. W tle spór o kilkanaście centymetrów wysokości budynków, których urząd nie chce odpuścić.
15.07.2026, 05:30
Ferrovia to kompleks 48 domów jednorodzinnych, dwulokalowych. Powstają przy ulicach Dyliżansowej, Salonkowej, Szlabanowej i Zawiadowczej we Wrocławiu. Niestety klienci szybko się do nich nie wprowadzą. Fot. materiały prasowe spółki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego mieszkańcy osiedla Ferrovia wciąż czekają na odbiór mieszkań, mimo że budowa jest fizycznie zakończona.
- Co dokładnie zarzuca inwestycji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jak deweloper tłumaczy przyczyny opóźnień.
- Jakie kroki prawne mają do dyspozycji nabywcy i co zmienia oficjalne oświadczenie dewelopera wydane 14 lipca 2026 r.