Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 07:36

Hims & Hers ogłasza tanią pigułkę na odchudzanie. Ale akcje spadają

Zapowiedź pigułki na odchudzanie za 49 dolarów miesięcznie wywołała poruszenie w branży farmaceutycznej. Mimo początkowego entuzjazmu inwestorów akcje Hims & Hers zakończyły dzień spadkiem.

Hims & Hers, amerykańska spółka z sektora cyfrowej ochrony zdrowia, ogłosiła w czwartek w Nowym Jorku wprowadzenie pigułki na odchudzanie z ceną promocyjną 49 dolarów miesięcznie. Informacja natychmiast wywołała silne reakcje na rynku i w branży farmaceutycznej, gdzie dominują drogie terapie oferowane przez największe koncerny.

Spółka zapowiedziała, że będzie oferować tańszą, recepturową wersję leku Wegovy firmy Novo Nordisk, jednego z najpopularniejszych preparatów GLP-1 stosowanych w leczeniu otyłości. Rynek tych leków dynamicznie rośnie, a Novo Nordisk traci ostatnio udziały na rzecz Eli Lilly.

Kluczowym elementem oferty Hims jest cena. 49 dolarów dotyczy wyłącznie pierwszego miesiąca terapii. Następnie pacjenci, którzy zdecydują się na pięciomiesięczny plan, zapłacą 99 dolarów miesięcznie. To wciąż znacząco mniej niż ceny markowych leków dostępnych na rynku amerykańskim.

Inwestorzy początkowo zareagowali euforycznie. Akcje Hims & Hers wzrosły o 14 proc. na otwarciu notowań, jednak w trakcie dnia trend się odwrócił. Ostatecznie kurs zamknął się 4 proc. poniżej poziomu z dnia poprzedniego.

Presję na notowania dodatkowo zwiększyły wypowiedzi regulatorów. Po sesji giełdowej kurs spadł o kolejne 4 proc., gdy szef amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) Marty Makary zapowiedział „szybkie działania wobec firm masowo sprzedających nielegalne leki-kopie, podszywające się pod produkty zatwierdzone przez FDA”. Nie wskazał jednak konkretnych firm ani preparatów.

Analitycy podkreślają, że reakcja Wall Street była oparta głównie na pierwszym wrażeniu. – 49 dolarów brzmi znacznie taniej niż alternatywy dostępne na rynku – ocenił Rajiv Leventhal, starszy analityk ds. cyfrowego zdrowia w eMarketer. Zaznaczył jednak, że rzeczywisty koszt terapii szybko rośnie po okresie promocyjnym.

Akcje Hims & Hers od dawna charakteryzują się dużą zmiennością. Choć w ciągu ostatnich dwóch lat kurs niemal się potroił, spółka straciła około 60 proc. wartości od połowy października. W styczniu 2025 r. akcje wzrosły o 170 proc., by następnie spaść o 63 proc., a później ponownie odbić o 145 proc.

Czwartkowa sesja była wyjątkowo intensywna. Obrót sięgnął 69 mln akcji, co było największym dziennym wolumenem od października. Zdaniem zarządzających funduszami był to moment, w którym część inwestorów wykorzystała płynność do wyjścia z pozycji.

Spółka jest także jednym z ulubionych celów graczy grających na spadki. Prawie jedna trzecia akcji Hims & Hers jest pożyczona do krótkiej sprzedaży, wynika z danych LSEG. Dla porównania, w przypadku Eli Lilly odsetek ten wynosi mniej niż 1%. Wśród największych akcjonariuszy Hims znajdują się m.in. BlackRock, Vanguard i JP Morgan Asset Management.

Konflikt między Hims a Novo Nordisk trwa od 2023 roku, gdy FDA dopuściła sprzedaż recepturowych wersji leków GLP-1 z powodu braków rynkowych. Zdaniem strategów rynkowych czwartkowa reakcja pokazuje, że entuzjazm inwestorów nastawionych na szybkie wzrosty wobec tej spółki wyraźnie osłabł, a rynek spodziewa się dalszych gwałtownych wahań kursu.

Źródło: Reuters

Osoba z otyłością
Informacja natychmiast wywołała silne reakcje na rynku i w branży farmaceutycznej, gdzie dominują drogie terapie oferowane przez największe koncerny. Fot. PAP/PA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Problemy w Państwowej Straży Pożarnej. Próba samobójcza, zastraszanie i mobbing na Kujawach
Państwowa Straż Pożarna od lat cieszy się największym zaufaniem społecznym. Ale w formacji dzieje się coś złego. Dwa tygodnie temu doszło do próby samobójczej w Bydgoszczy. Do redakcji XYZ spływają niepokojące sygnały o kolejnych przypadkach mobbingu w woj. kujawsko-pomorskim.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 5 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
7 rzeczy, które trzeba wiedzieć, by zacząć inwestować. Giełdowy pakiet startowy
Giełda nie jest już tylko miejscem dla elitarnej grupy profesjonalistów. Dzięki postępowi technologicznemu i rozwojowi oferty produktowej instytucji każdy Polak może zostać inwestorem. Inwestować można w każdej chwili, w dodatku za dowolną, nawet symboliczną kwotę. Na starcie warto jednak się zapoznać z podstawami rynków finansowych.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowe lotnisko w Baranowie wygeneruje 35 tys. miejsc pracy na start. CPK przedstawia szacunki
Centralny Port Komunikacyjny, realizujący projekt Port Polska, przedstawił szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu nowego lotniska. Na dzień otwarcia portu w Baranowie na lotnisku ma pracować ponad 35 tys. osób, a wraz z rozwojem inwestycji liczba ta ma systematycznie rosnąć.
05.02.2026