Hims & Hers ogłasza tanią pigułkę na odchudzanie. Ale akcje spadają

Zapowiedź pigułki na odchudzanie za 49 dolarów miesięcznie wywołała poruszenie w branży farmaceutycznej. Mimo początkowego entuzjazmu inwestorów akcje Hims & Hers zakończyły dzień spadkiem.

Hims & Hers, amerykańska spółka z sektora cyfrowej ochrony zdrowia, ogłosiła w czwartek w Nowym Jorku wprowadzenie pigułki na odchudzanie z ceną promocyjną 49 dolarów miesięcznie. Informacja natychmiast wywołała silne reakcje na rynku i w branży farmaceutycznej, gdzie dominują drogie terapie oferowane przez największe koncerny.

Spółka zapowiedziała, że będzie oferować tańszą, recepturową wersję leku Wegovy firmy Novo Nordisk, jednego z najpopularniejszych preparatów GLP-1 stosowanych w leczeniu otyłości. Rynek tych leków dynamicznie rośnie, a Novo Nordisk traci ostatnio udziały na rzecz Eli Lilly.

Kluczowym elementem oferty Hims jest cena. 49 dolarów dotyczy wyłącznie pierwszego miesiąca terapii. Następnie pacjenci, którzy zdecydują się na pięciomiesięczny plan, zapłacą 99 dolarów miesięcznie. To wciąż znacząco mniej niż ceny markowych leków dostępnych na rynku amerykańskim.

Inwestorzy początkowo zareagowali euforycznie. Akcje Hims & Hers wzrosły o 14 proc. na otwarciu notowań, jednak w trakcie dnia trend się odwrócił. Ostatecznie kurs zamknął się 4 proc. poniżej poziomu z dnia poprzedniego.

Presję na notowania dodatkowo zwiększyły wypowiedzi regulatorów. Po sesji giełdowej kurs spadł o kolejne 4 proc., gdy szef amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) Marty Makary zapowiedział „szybkie działania wobec firm masowo sprzedających nielegalne leki-kopie, podszywające się pod produkty zatwierdzone przez FDA”. Nie wskazał jednak konkretnych firm ani preparatów.

Analitycy podkreślają, że reakcja Wall Street była oparta głównie na pierwszym wrażeniu. – 49 dolarów brzmi znacznie taniej niż alternatywy dostępne na rynku – ocenił Rajiv Leventhal, starszy analityk ds. cyfrowego zdrowia w eMarketer. Zaznaczył jednak, że rzeczywisty koszt terapii szybko rośnie po okresie promocyjnym.

Akcje Hims & Hers od dawna charakteryzują się dużą zmiennością. Choć w ciągu ostatnich dwóch lat kurs niemal się potroił, spółka straciła około 60 proc. wartości od połowy października. W styczniu 2025 r. akcje wzrosły o 170 proc., by następnie spaść o 63 proc., a później ponownie odbić o 145 proc.

Czwartkowa sesja była wyjątkowo intensywna. Obrót sięgnął 69 mln akcji, co było największym dziennym wolumenem od października. Zdaniem zarządzających funduszami był to moment, w którym część inwestorów wykorzystała płynność do wyjścia z pozycji.

Spółka jest także jednym z ulubionych celów graczy grających na spadki. Prawie jedna trzecia akcji Hims & Hers jest pożyczona do krótkiej sprzedaży, wynika z danych LSEG. Dla porównania, w przypadku Eli Lilly odsetek ten wynosi mniej niż 1%. Wśród największych akcjonariuszy Hims znajdują się m.in. BlackRock, Vanguard i JP Morgan Asset Management.

Konflikt między Hims a Novo Nordisk trwa od 2023 roku, gdy FDA dopuściła sprzedaż recepturowych wersji leków GLP-1 z powodu braków rynkowych. Zdaniem strategów rynkowych czwartkowa reakcja pokazuje, że entuzjazm inwestorów nastawionych na szybkie wzrosty wobec tej spółki wyraźnie osłabł, a rynek spodziewa się dalszych gwałtownych wahań kursu.

Źródło: Reuters