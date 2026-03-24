Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026, 20:23
Posiedzenie Rady Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Fot. Przemysław Keler/KPRP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie rekomendacje wystosowali doradcy prezydenta po sezonie zimowym.
- Jak na zarzuty o łupienie Polaków odpowiada Orlen.
- Jak sytuację na rynku gazu ocenia analityk giełdowy.