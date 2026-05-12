Kategoria artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i pszczelarstwa. Celuje też w pet food.
12.05.2026, 05:00
– To, z czym dziś mamy do czynienia, to kryzys. Dotyczy to zarówno sytuacji w Polsce, jak i w całej Europie, gdzie sektor cukrowniczy mierzy się jednocześnie ze spadkiem cen surowca, rosnącymi kosztami produkcji oraz presją konkurencyjną – mówi Marcin Lechowski, prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska. Fot. materiały prasowe Pfeifer & Langen Polska
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest sytuacja na polskim, europejskim i światowym rynku cukru.
- Jakie jest znaczenie polskiego rynku dla koncernu Pfeifer & Langen.
- Jaka jest strategia rozwoju Pfeifer & Langen Polska.