Kategorie artykułu: Sport Świat
Pierwszy taki mundial. Krótki przewodnik po rozpoczynających się mistrzostwach świata
Szefujący FIFA Gianni Infantino w swoim stylu zapowiada, że tegoroczny mundial będzie „najwspanialszym wydarzeniem w historii ludzkości”. Nawet jeśli założymy, że przesadza, pod wieloma względami będzie to turniej historyczny i rekordowy. A mimo braku reprezentacji Polski – z polskimi wątkami.
11.06.2026, 04:13
Szef FIFA i trofeum za wygranie piłkarskich MŚ. Gianni Infantino zapowiada, że będzie to najbardziej dochodowy dla tej organizacji mundial w historii. Fot, Sam Hodde/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego tegoroczny mundial będzie historyczny.
- Co świadczy o tym, że będzie to turniej zorganizowany w iście amerykańskim stylu.
- Gdzie i o jakich godzinach będzie można w Polsce oglądać mecze mundialu.