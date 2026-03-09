Kategorie artykułu: Sport Świat
Piłkarki z Iranu nie wrócą do kraju? „Zdradziły państwo”
Ostatnie mecze irańskich piłkarek stały się sprawą polityczną. Podczas gdy ich państwo jest na wojnie z USA i Izraelem, one prowadzą własną walkę – z opresyjną wobec kobiet władzą. Gesty wykonywane przez nie podczas przedmeczowego odgrywania hymnów sugerują jednak, że znów to władza jest górą. Irańska opozycja uważa, że po powrocie do kraju piłkarkom grozi niebezpieczeństwo. Kilka z nich odłączyło się od od drużyny i otrzymało azyl w Australii.
09.03.2026, 11:43
Reprezentantki Iranu przed meczem z Filipinami. Fot. Albert Perez/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego irańskie piłkarki nie odśpiewały hymnu przed swoim pierwszym meczem w Pucharze Azji i jak ten gest komentowały prorządowe irańskie media.
- Dlaczego 29-letnia Sahar Khodayari podpaliła się przed sądem po meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów.
- W jaki sposób irańskie kobiety obchodziły zakaz wchodzenia na stadiony.