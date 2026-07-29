Kategorie artykułu: Biznes Technologia
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Piotr Ferszka: Sztuczna inteligencja to sprawdzian dla polskiego biznesu
Prawdziwa rewolucja technologiczna nie czeka na spóźnialskich, a polski kapitał prywatny ma wszystko, by w tym wyścigu wygrać. O tym, dlaczego mądre wdrożenie technologii jest ważniejsze niż jej tworzenie od podstaw, opowiada Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.
29.07.2026, 03:00
– Często słyszy się, że Europa przegrała wyścig i przespała moment budowania własnych wielkich modeli AI na rzecz Stanów Zjednoczonych i Chin. A ja mówię: „no i co z tego”? – mówi Piotr Ferszka, prezes SAP Polska. O tym, dlaczego ma to znaczenie drugorzędne opowiada w rozmowie z XYZ. Fot. Materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Piotr Ferszka uważa, że polski kapitał prywatny radzi sobie z innowacjami lepiej niż spółki państwowe.
- Dlaczego jego zdaniem mądre wdrożenie gotowych, zagranicznych technologii w biznesie jest ważniejsza niż kosztowne próby budowania własnych modeli od zera.
- Z jakimi problemami jakości danych mierzą się firmy przy wdrożeniach AI oraz co jest potrzebne, by uniknąć społecznego rozwarstwienia spowodowanego rewolucją AI.