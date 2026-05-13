Piraci wracają na Ocean Indyjski. Wojny i chaos znów destabilizują handel morski

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że piractwo u wybrzeży Somalii zostało opanowane. Międzynarodowe patrole wojskowe, ochrona statków handlowych i działania państw regionu znacząco ograniczyły liczbę ataków. Dziś jednak sytuacja ponownie się pogarsza. Statki znów znikają z radarów, załogi nadają sygnały alarmowe, a eksperci ostrzegają przed nową falą porwań na Oceanie Indyjskim.

Tym razem problem może być jeszcze bardziej złożony niż kilkanaście lat temu. Region destabilizują wojny, napięcia geopolityczne i ograniczona obecność sił międzynarodowych. W efekcie piraci odzyskują przestrzeń do działania.

Statki znów trafiają w ręce piratów

Seria incydentów rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia u wybrzeży Puntlandu – półautonomicznego regionu Somalii od lat kojarzonego z działalnością grup pirackich. Uzbrojeni napastnicy przejęli tam kolejne jednostki handlowe.

Najpierw porwano statek rybacki, później tankowiec „Honour 25” przewożący ropę, a następnie kolejny frachtowiec. Według analityków bezpieczeństwa morskiego nie wyglądają już one na pojedyncze incydenty, lecz na oznaki odbudowy sieci pirackich w regionie.

Warto wiedzieć Somaliland i Puntland Somaliland to de facto niepodległy region na północy Somalii, który od 1991 r. funkcjonuje jak osobne państwo. Ma własnego prezydenta, parlament, siły bezpieczeństwa i walutę, a jego władze urzędują w Hargejsie. Mimo względnej stabilności politycznej Somaliland nadal nie jest uznawany przez większość społeczności międzynarodowej za suwerenne państwo i formalnie pozostaje częścią Somalii. Puntland to z kolei autonomiczny region północno-wschodniej Somalii ze stolicą w Garowe. Oficjalnie pozostaje częścią Federalnej Republiki Somalii, jednak w praktyce posiada własne struktury bezpieczeństwa i dużą niezależność polityczną. W 2024 r. władze Puntlandu ograniczyły współpracę z rządem w Mogadiszu i zażądały zmian konstytucyjnych przed powrotem do pełnej integracji federalnej. Relacje między Puntlandem, Somalilandem i władzami Somalii pozostają napięte. Szczególnie sporne są regiony Sool, Sanaag i Cayn, gdzie ścierają się wpływy lokalnych administracji i władz centralnych. Eksperci ostrzegają, że polityczny chaos oraz rywalizacja o kontrolę nad północą Somalii zwiększają ryzyko destabilizacji całego Rogu Afryki i tworzą przestrzeń dla działalności ugrupowań takich jak Al-Szabab.

Piraci wracają do dawnych metod

Sposób działania piratów przypomina scenariusze znane z największego kryzysu pirackiego sprzed kilkunastu lat. Szybkie łodzie podpływają do dużych jednostek handlowych, a uzbrojeni napastnicy przejmują kontrolę nad statkiem i załogą. Następnie jednostka kierowana jest w stronę somalijskich wód terytorialnych.

W jednym z ostatnich incydentów na pokład wtargnęło kilkunastu uzbrojonych ludzi, którzy całkowicie podporządkowali sobie załogę. W kolejnych dniach statki przepływające przez region zgłaszały podejrzane manewry małych jednostek z uzbrojonymi osobami na pokładzie. Część z nich wycofywała się dopiero po zauważeniu ochrony.

Coraz dalej od brzegu

Szczególny niepokój analityków budzi rosnąca odległość od brzegu, na której dochodzi do prób ataków. Niektóre incydenty odnotowano nawet kilkaset mil morskich od Somalii.

To może świadczyć o powrocie tzw. statków-matek – większych jednostek wykorzystywanych przez piratów jako mobilne bazy dla szybkich łodzi szturmowych. Taka taktyka pozwala prowadzić działania daleko poza obszarami uznawanymi wcześniej za względnie bezpieczne.

Dla armatorów oznacza to istotną zmianę. Zagrożenie przestaje dotyczyć wyłącznie wybrzeży Somalii i obejmuje coraz większą część zachodniego Oceanu Indyjskiego.

Międzynarodowe centra monitorujące bezpieczeństwo morskie podkreślają, że sytuacja przestała być jedynie potencjalnym ryzykiem. W ich ocenie region ponownie staje się aktywną strefą zagrożenia dla światowej żeglugi.

Warto wiedzieć UKMTO UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) to brytyjska instytucja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi handlowej na obszarach podwyższonego ryzyka. Działa przede wszystkim w rejonach, gdzie istnieje zagrożenie atakami pirackimi, porwaniami, ostrzałem lub innymi incydentami zagrażającymi statkom handlowym. W praktyce UKMTO pełni funkcję punktu kontaktowego między statkami a strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo morskie. Instytucja przyjmuje zgłoszenia od załóg, zbiera informacje o incydentach i ostrzega armatorów oraz marynarzy przed zagrożeniami. Jej komunikaty mają szczególne znaczenie dla jednostek przepływających przez newralgiczne akweny, takie jak Morze Czerwone, Zatoka Adeńska, Ocean Indyjski czy okolice cieśniny Ormuz. Dzięki szybkiemu przekazywaniu informacji statki mogą zmieniać kurs, zwiększać poziom zabezpieczeń lub wdrażać procedury bezpieczeństwa jeszcze przed wejściem w strefę zagrożenia. W kontekście piractwa UKMTO działa przede wszystkim jako system wczesnego ostrzegania. Gdy dochodzi do podejrzanej aktywności, próby abordażu lub przejęcia jednostki, instytucja przekazuje alerty do innych statków znajdujących się w pobliżu. Choć UKMTO współpracuje z marynarkami wojennymi i służbami bezpieczeństwa, nie jest „morską policją” w klasycznym znaczeniu. To przede wszystkim centrum koordynacji i wymiany informacji. Z tego powodu komunikaty organizacji są regularnie cytowane przez media i branżę żeglugową jako jedno z najszybszych źródeł informacji o sytuacji na morzu.

Wojny gdzie indziej, luka tutaj

Powrót piractwa u wybrzeży Somalii nie jest przypadkowy. To efekt szerszych zmian w układzie sił na kluczowych szlakach morskich regionu.

Od 2023 r. uwaga międzynarodowych marynarek wojennych skupia się przede wszystkim na Morzu Czerwonym, gdzie jemeńscy rebelianci Huti atakują statki handlowe. Dodatkowo napięcia militarne wokół Iranu i aktywność sił zbrojnych w rejonie cieśniny Ormuz jeszcze bardziej koncentrują obecność wojskową w innych częściach Bliskiego Wschodu.

Efekt jest coraz bardziej widoczny: mniej patroli w pobliżu Somalii i więcej statków omijających najbardziej niebezpieczne trasy. Część armatorów kieruje jednostki bliżej Rogu Afryki, gdzie poziom ochrony pozostaje niższy. To właśnie tę lukę zaczynają wykorzystywać piraci.

Piractwo jako biznes i narzędzie wpływu

Współczesne piractwo w Rogu Afryki coraz mniej przypomina chaotyczne działania grup zdesperowanych rybaków. Eksperci wskazują, że dziś jest to działalność znacznie bardziej zorganizowana, powiązana z lokalnymi konfliktami i strukturami zbrojnymi.

Na lądzie działają sieci wsparcia zbierające informacje o trasach statków, ich właścicielach i przewożonych ładunkach. Dane pochodzą zarówno z otwartych systemów monitorowania żeglugi, jak i z kontaktów w portach czy administracji. Ataki są planowane i coraz częściej mają charakter profesjonalnych operacji.

Warto wiedzieć Jak wygląda porwanie statku? Piraci najczęściej podpływają do jednostki małymi, szybkimi łodziami, próbując wykorzystać element zaskoczenia. Atakują zwykle przy użyciu broni ręcznej i próbują wejść na pokład w miejscach ograniczonej widoczności dla załogi. W przypadku zagrożenia marynarze często chronią się w tzw. cytadeli – specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażonym w środki łączności i zapasy umożliwiające oczekiwanie na pomoc. Kluczowe jest, by piraci nie zdobyli narzędzi pozwalających dostać się do środka. Co dzieje się potem? Pierwsze minuty po rozpoczęciu ataku są najważniejsze. Załoga stara się uruchomić alarm, zabezpieczyć mostek i maszynownię oraz przekazać informacje armatorowi i służbom monitorującym bezpieczeństwo żeglugi. Jakie są zabezpieczenia? Jednostki przepływające przez strefy wysokiego ryzyka stosują dziś rozbudowane zabezpieczenia utrudniające abordaż. Na burtach montowane są m.in. zasieki z drutu kolczastego, siatki ochronne, bariery mechaniczne czy armatki wodne. Coraz większe znaczenie mają również procedury organizacyjne: dodatkowe patrole pokładowe, ograniczanie dostępu do kluczowych części statku, zwiększanie prędkości w niebezpiecznych rejonach oraz stały kontakt z centrami bezpieczeństwa morskiego. Część armatorów korzysta także z usług prywatnych firm ochroniarskich, których uzbrojeni pracownicy znajdują się na pokładach statków przepływających przez najbardziej zagrożone akweny.

Pieniądze z okupów – często liczonych w milionach dolarów – nie pozostają wyłącznie w rękach samych piratów. Eksperci od bezpieczeństwa wskazują, że część środków trafia do organizacji takich jak Al-Szabab, kontrolujących fragmenty wybrzeża Somalii i czerpiących zyski z nielegalnej działalności.

To właśnie dlatego analitycy coraz częściej podkreślają, że piractwo w Rogu Afryki nie jest wyłącznie problemem kryminalnym. Stało się elementem szerszego systemu destabilizacji regionu, obejmującego konflikty zbrojne, przemyt i działalność ugrupowań terrorystycznych.

Historia lubi się powtarzać

Klucz do zrozumienia obecnej sytuacji znajduje się nie na morzu, lecz na lądzie. Somalia od lat pozostaje państwem o ograniczonej kontroli nad własnym terytorium, a napięcia między władzami federalnymi a autonomicznymi regionami – takimi jak Puntland – dodatkowo pogłębiają destabilizację.

W praktyce oznacza to, że znaczna część wybrzeża pozostaje poza skutecznym nadzorem państwa. W wielu miejscach większy wpływ niż rząd w Mogadiszu mają lokalni przywódcy klanowi, uzbrojone grupy i nieformalne struktury bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć Al-Szabab Al-Szabab to somalijska organizacja terrorystyczna powiązana z Al-Kaidą. Jej nazwa w języku arabskim oznacza „młodzież”. Ugrupowanie wyłoniło się z chaosu somalijskiej wojny domowej lat 90., a formalną lojalność wobec Al-Kaidy zadeklarowało w 2012 r. Dziś uznawane jest za jedną z najaktywniejszych i najlepiej finansowanych filii organizacji na świecie. Celem Al-Szabab jest obalenie wspieranego przez społeczność międzynarodową rządu Somalii i narzucenie państwu prawa szariatu. Tam, gdzie administracja centralna jest słaba lub nieobecna, organizacja tworzy równoległy system władzy – rozstrzyga spory, pobiera podatki, zapewnia ochronę i egzekwuje własne zasady. Grupa finansuje działalność dzięki rozbudowanemu systemowi nieformalnych podatków i wymuszeń. Pieniądze pochodzą m.in. z opłat nakładanych na mieszkańców, przedsiębiorców, producentów rolnych i transport humanitarny. Ważnym źródłem dochodów pozostaje także przemyt węgla drzewnego, heroiny, cukru i kości słoniowej oraz porwania dla okupu. Według danych ONZ od początku 2025 r. Al-Szabab odzyskało część terenów w środkowej Somalii utraconych wcześniej podczas ofensywy wojsk rządowych. Organizacja utrzymuje również kontakty z jemeńskimi rebeliantami Huti, dotyczące m.in. transferu uzbrojenia i współpracy logistycznej.

Eksperci podkreślają, że właśnie w takich warunkach piractwo może się odradzać – nie jako odosobnione zjawisko, lecz jako jeden z elementów szerszego systemu przemocy i nielegalnej gospodarki.

Dla wielu analityków obecna sytuacja przypomina początek XXI wieku, gdy Somalia stała się światowym centrum piractwa morskiego. W szczytowym momencie kryzysu, w 2011 r., odnotowano ponad 200 ataków na statki handlowe. Straty dla światowej gospodarki liczono wtedy w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie.

Dopiero szeroka mobilizacja międzynarodowa – obejmująca operacje NATO, Unii Europejskiej i koalicji kilkudziesięciu państw – pozwoliła ograniczyć skalę zagrożenia.

Dziś jednak wiele warunków ponownie zaczyna przypominać tamten okres: słabość państwa, przeciążenie sił międzynarodowych oraz rosnącą liczbę okazji dla grup przestępczych.

Nowy etap zagrożenia

Eksperci nie są zgodni, czy obecna sytuacja oznacza pełny powrót piractwa na skalę sprzed dekady. Część analityków uważa, że mamy do czynienia jedynie z kolejnym cyklicznym wzrostem aktywności grup przestępczych.

Inni ostrzegają jednak, że obecne zagrożenie może być bardziej złożone niż wcześniej. Piractwo coraz silniej splata się bowiem z regionalnymi konfliktami, przemytem i działalnością organizacji zbrojnych.

Jedno pozostaje pewne: Ocean Indyjski ponownie staje się miejscem, gdzie lokalne kryzysy mogą wywoływać globalne konsekwencje. Ataki na statki przypominają, jak krucha pozostaje infrastruktura odpowiadająca za światowy handel i transport surowców.