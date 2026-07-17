Kategoria artykułu: Polityka
PiS na krawędzi rozłamu. Czy Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z partii?
Były premier i jego stronnicy dostali tydzień na podjęcie decyzji: albo stowarzyszenie, albo partia. Eksperci są zgodni: konsekwencje ewentualnego rozłamu w PiS dotkną całą scenę polityczną.
17.07.2026, 05:30
Były premier Mateusz Morawiecki otrzymał od centrali PiS ultimatum. Do przyszłego czwartku ma zdecydować czy on i jego sojusznicy opuszczają stowarzyszenie Rozwój Plus, czy pozostają członkami PiS. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie jest obecnie Prawo i Sprawiedliwość.
- Czy Mateusz Morawiecki z jego sojusznikami może opuścić partię.
- Jakie konsekwencje dla całej sceny politycznej niesie ewentualny rozłam w PiS.