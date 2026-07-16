Kategoria artykułu: Polityka
Czarnek przeciw pomocy Ukrainie, nowy sojusz Kaczyńskiego i bunt Morawieckiego, czyli wzmożenie na prawicy
Czarnek chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy, Kaczyński go strofuje, ale zarazem porozumiewa się z niedawnym sojusznikiem Grzegorza Brauna. W PiS trwa też dyscyplinowanie własnych posłów. Na tym wszystkim zyskuje Sławomir Mentzen. O czym świadczy kolejny epizod wewnętrznych sporów na prawicy?
16.07.2026, 05:30
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach musiał tonować antyukraińskie wystąpienie Przemysława Czarnka. Ogłosił także nowy sojusz z Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wypowiedź Przemysława Czarnka o wsparciu dla Ukrainy wywołała natychmiastową interwencję Jarosława Kaczyńskiego.
- W jaki sposób Mateusz Morawiecki wykorzystuje obecne spory do budowania przestrzeni pod ewentualną jesienną secesję.
- Jakie cele kryją się za niespodziewanym porozumieniem Prawa i Sprawiedliwości z reprezentantem Bezpartyjnych Samorządowców.