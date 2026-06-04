PiS zawładnął TikTokiem, Tusk wciąż jedynym aktywnym politykiem rządu w maju (POLITYKA W SIECI)

Ziobro odnaleziony w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce. Powraca awantura wokół upamiętniania UPA przez prezydenta Ukrainy, a w jej następstwie – groźba odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Na podwórku krajowym z kolei rząd uznaje transkrypcje małżeństw par jednopłciowych, zaś w Krakowie odwołany zostaje Aleksander Miszalski.

Choć być może żadne z powyższych wydarzeń (być może poza wzrostem nastrojów antyukraińskich) nie będzie napędzać głównych tematów przyszłorocznej kampanii wyborczej, to wymienione wydarzenia polityczne stanowiły główne tematy medialne minionego miesiąca.

Tradycyjnie co miesiąc wraz z firmą Mediaboard zapraszamy do prześledzenia dynamiki rodzimej polityki w mediach i sieci.

Za plecami premiera i prezydenta Kosiniak-Kamysz, Ziobro i Kierwiński

W liczbie publikacji jak zwykle dominują premier z prezydentem. Tym razem było ich nieco więcej o Donaldzie Tusku niż o Karolu Nawrockim – 28 455 do 27 840. Za ich plecami plasują się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Prezes PSL i PiS z racji pełnionych funkcji regularnie pojawiają się w czołówce zestawień. Rzadziej czytamy za to o Ziobrze i Kierwińskim. W maju jednak o obu politykach było głośniej z dwóch odmiennych powodów. Jak wspomnieliśmy na początku, Zbigniew Ziobro przyznał się do pobytu w USA po ucieczce z Węgier. Deklarował, że ma pełnić rolę komentatora Telewizji Republika.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Z kolei Marcin Kierwiński podjął dwie głośne decyzje w ostatnich tygodniach. Po dłuższym okresie oporu, rząd uznał wyrok TSUE, który obligował polskie urzędy do transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Kontrowersje wywołała inna decyzja Kierwińskiego, który ogłosił wydalenie jednego z ukraińskich influencerów z Polski. Influencer wjechał na Morskie Oko sportowym autem, co opublikował na swoim TikToku. Oskarżenia Kierwińskiego, a także premiera o populizm na tle ksenofobicznym odbiły się szerokim echem w mediach.

Nieco mniej słychać o politykach, którzy dominowali w poprzednich miesiącach – mowa o Włodzimierzu Czarzastym i Mateuszu Morawieckim. Marszałek Sejmu w maju nie wyróżniał się tak jak w poprzednich tygodniach, gdy m.in. głośno krytykował amerykańskiego ambasadora w Polsce. Z kolei wokół byłego premiera nieco uspokoiła się sytuacja dotycząca jego frakcji w partii. Potwierdza się również wygaśnięcie „efektu Czarnka”, o czym pisaliśmy w ubiegłym miesiącu.

Nowa konstytucja, ucieczka Ziobry do USA i spór o UPA zdominowały nagłówki

Podobnie do pierwszego zestawienia wygląda także ranking dotarcia publikacji. W nim także dominują premier i prezydent oraz wymienieni wcześniej politycy.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Na wykresie analizującym liczbę publikacji w poszczególne dni doskonale widać, które tematy spotkały się z największym zainteresowaniem medialnym. Na początku miesiąca dominował prezydent, który deklarował m.in. konieczność opracowania nowej ustawy zasadniczej. Wystąpił także z inicjatywą referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej, która została szybko odrzucona przez Senat. Nieco później, bowiem 10 i 11 maja dominował temat ucieczki Ziobry do USA.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Z kolei pod koniec miesiąca najwięcej publikacji ponownie dotyczyło prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zadeklarował, że ma zamiar odebrać Order Orła Białego przyznany prezydentowi Ukrainy. Deklaracja polskiego prezydenta była odpowiedzią na nazwanie jednej z ukraińskich formacji wojskowych imieniem „bohaterów UPA”.

Względnie stałym zainteresowaniem cieszył się premier oraz – na niższym poziomie – Kosiniak-Kamysz i Kaczyński.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Na poziomie publikacji o partiach w mediach tradycyjnych i społecznościowych nie nastąpiły znaczące zmiany względem poprzednich miesięcy. Na czele tradycyjnie znajduje się PiS, a za ich plecami Koalicja Obywatelska i Konfederacja z ponad dwukrotnie mniejszą liczbą publikacji (w proporcji około 50 tys. publikacji o PiS do ok. 25 tys. publikacji o KO i Konfederacji).

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Różnicę w liczbach absolutnych odzwierciedlają także rankingi dotarcia. Przeciętny Polak trafiał na wzmianki PiS średnio 2,94 raza dziennie. Analogicznie, na wzmianki o KO statystyczny odbiorca trafiał 1,20 raza, a o Konfederacji – 1,03 raza. Są to niższe statystyki niż w kwietniu – w maju solidarnie „spadło” wszystkim ugrupowaniom.

Tusk w sieci coraz lepszy, a koalicyjni politycy coraz słabsi

Na portalach społecznościowych polityków jak zawsze nieco więcej zmian. Na Facebooku dominuje tradycyjnie duet Patryka Jakiego (PiS) i Zajączkowskiej-Hernik (Konfederacja). Jednak tuż za ich plecami jest Donald Tusk, który zazwyczaj nie radził sobie na Facebooku tak dobrze jak na pozostałych platformach. W maju mocno zbliżył się do wyników prawicowych europosłów.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Na Instagramie za to premier nie miał sobie równych. Przebił tam barierę pół miliona interakcji na swoim profilu. Za jego plecami z wyraźnie niższymi wynikami znaleźli się politycy Konfederacji – Sławomir Mentzen i wspomniana już Zajączkowska-Hernik.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Na TikToku po palmę pierwszeństwa ponownie sięgnął Sławomir Mentzen. W kwietniu Mentzen znalazł się tylko za Tuskiem, ale już w maju wrócił na tiktokowy szczyt, który w trakcie prezydenckiej kampanii w 2025 roku najczęściej padał właśnie jego łupem.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Mentzen nieprzypadkowo stał się najpopularniejszy na TikToku właśnie w maju. Jest to bowiem pokłosie jego trasy po kraju, w trakcie której odpowiada na pytania wyborców. Niemal po każdym spotkaniu publikowane są materiały na mocno polaryzujące w sieci tematy, jak stosunek do Ukrainy czy dyskryminacja mężczyzn.

Za plecami Mentzena na TikToku znaleźli się Patryk Jaki, który w maju ponownie spotykał się ze studentami na uczelniach, a także premier Donald Tusk.

PiS bije rekord, a Razem się rozpycha

Na poziomie partyjnym ugrupowania „podzieliły się” dominacją na platformach. Na TikToku bezsprzecznie dominuje Prawo i Sprawiedliwość, co niedawno było przedmiotem analizy na naszych łamach.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Tym razem jednak PiS przebił „szklany sufit” miliona interakcji pod swoimi rolkami. W ten sposób PiS przykrył dominującą jeszcze jakiś czas temu KO, która i tak zgromadziła ponad 500 tys. interakcji pod swoimi treściami. Na podium znalazła się także partia Razem, która osiągnęła na platformie swój dotychczasowy najlepszy wynik – ponad 220 tys. interakcji. Lewicowa opozycja w swoim przekazie przede wszystkim krytykowała rząd za zapaść w ochronie zdrowia. Viralowym materiałem okazała się także krytyka dawnej klubowej koleżanki z Lewicy Anny-Marii Żukowskiej za pobranie ponad 30 tys. zł „kilometrówek”.

Na Instagramie wygrała ponownie Koalicja Obywatelska. Na platformie Mety PiS nie jest tak silny i lepiej od partii Kaczyńskiego radzą sobie dwie lewice. Razem jest drugie, a Nowa Lewica zamyka „instagramowe” podium. PiS z kolei remisuje z Konfederacją.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Na koniec zaglądamy na Facebooka. Tam triumfuje tradycyjnie silna tam Konfederacja z ponad milionem interakcji na swoim profilu. Za nią jest Koalicja Obywatelska, a także Prawo i Sprawiedliwość. Tu zmiany nie nastąpiły – utrzymał się stan z kwietnia 2026 roku.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran