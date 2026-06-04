Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
PiS zawładnął TikTokiem, Tusk wciąż jedynym aktywnym politykiem rządu w maju (POLITYKA W SIECI)
Ujawnienie miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry oraz spór o UPA zdominowały nagłówki medialne w minionym miesiącu. W mediach społecznościowych największe partie podzieliły się prymatem na platformach, a indywidualnie premier Tusk ratuje statystyki koalicji rządowej. Podsumowujemy polityczny maj w internecie z firmą Mediaboard.
04.06.2026, 05:30
Premier Donald Tusk był jeszcze bardziej widoczny w sieci w minionym miesiącu. Jest jednak ciągle jedynym widocznym politykiem koalicji rządowej na tle prawicowych konkurentów. Fot. Adam Warżawa/ PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto zdominował medialne nagłówki w maju.
- Jakie wydarzenia budziły największe zainteresowanie w mediach i sieci.
- Która partia wskoczyła po raz pierwszy na podium zasięgów na TikToku.