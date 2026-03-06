Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Po co król Szwecji przyjeżdża do Polski? W tle NATO, zbrojenia i nowy etap współpracy
Wojna w Ukrainie, wejście Szwecji do NATO, zakupy wojskowe wyniosły relacje między naszymi krajami na wyższy poziom. Efekt: pierwsza od 2011 roku wizyta pary królewskiej ze Sztokholmu, której towarzyszy delegacja rządowa i biznesowa. Gdzie są szanse na pogłębienie współpracy?
Król Szwecji Karol VI Gustaw i królowa Sylwia przyjadą do Polski 10 marca. Odwiedzą Warszawę i Gdańsk. Będzie im towarzyszyła delegacja biznesowa i rządowa. Na zdjęciu para królewska podczas wręczenia nagród Nobla, grudzień 2025 rok. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie umowy zawarły Polska i Szwecja.
- Jakie elementy uzbrojenia kupujemy od siebie, co produkujemy wspólnie.
- Jak wygląda współpraca gospodarcza.