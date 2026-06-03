Kategoria artykułu: Biznes
Podatek od nadmiarowych zysków zbulwersował branżę paliwową. „Stawka wśród najwyższych w Europie”
Branża paliwowa mocno skrytykowała przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nakładający na nich ekstrapodatek. POPiHN żąda wstrzymania prac nad projektem w tej formie, a niektóre firmy oczekują wprowadzenia podobnych obciążeń dla sprzedawców gazu.
03.06.2026, 05:00
Resort Andrzeja Domańskiego podkreśla, że nowy podatek ma „przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm”. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków branży paliwowej.
- Kto zapłaci nowy podatek i w jakiej wysokości.
- Co o propozycji resortu finansów mówi branża paliwowa i analitycy.