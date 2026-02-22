Kategorie artykułu: Kultura Lifestyle
Pojedynek geniuszy renesansu. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
„Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” to tytuł nowej immersyjnej wystawy, którą możemy oglądać w przestrzeni Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina. To pierwsza w Polsce tego typu realizacja, która w innowacyjny sposób nie tylko opowiada o twórczości obu artystów, ale także o rywalizacji, ambicji i odmiennych wizjach świata, jakie prezentowali.
Wystawę „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” w Fabryce Norblina można zwiedzać do 14 czerwca. Fot. Materiały prasowe Art Box Experience
Z tego artykułu dowiesz się…
- Skąd pomysł na wystawę „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu”.
- Jakie atrakcje czekają na zwiedzających.
- Do kiedy można zobaczyć wystawę.