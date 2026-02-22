Pilne
Pojedynek geniuszy renesansu. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina

 „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” to tytuł nowej immersyjnej wystawy, którą możemy oglądać w przestrzeni Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina. To pierwsza w Polsce tego typu realizacja, która w innowacyjny sposób nie tylko opowiada o twórczości obu artystów, ale także o rywalizacji, ambicji i odmiennych wizjach świata, jakie prezentowali.

22.02.2026, 07:13
Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” w Fabryce Norblina
Wystawę „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” w Fabryce Norblina można zwiedzać do 14 czerwca. Fot. Materiały prasowe Art Box Experience

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Skąd pomysł na wystawę „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu”.
  2. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających.
  3. Do kiedy można zobaczyć wystawę.
Po pięciuset latach Leonardo da Vinci i Michał Anioł spotykają się ponownie. Tym razem nie w murach florenckiego Palazzo Vecchio, lecz w warszawskiej Fabryce Norblina – na wielowymiarowej wystawie stworzonej z wykorzystaniem najnowszych technologii wizualnych. „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” to opowieść o dialogu – a momentami rywalizacji – między dwoma wybitnymi artystami. Przypomnijmy, że obaj żyli w tym samym czasie, pracowali dla tych samych mecenasów i mierzyli się z podobnymi pytaniami o naturę człowieka, piękno i sens twórczości, odpowiadając na nie w skrajnie różny sposób.

– Inspiracją dla wystawy stał się legendarny pojedynek artystyczny z 1503 r. Leonardo da Vinci i Michał Anioł mieli stworzyć konkurencyjne malowidła w siedzibie władz Florencji – Palazzo Vecchio. Immersyjna forma wystawy pozwala widzom zanurzyć się w dwóch odmiennych wizjach renesansu. Mogą doświadczyć ich nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie. To wystawa, która pokazuje, że pytania o geniusz, granice poznania i relację człowieka z technologią są dziś równie aktualne jak pięć wieków temu. Immersja pozwala spojrzeć na renesans nie jak na zamkniętą historię, ale jak na żywy dialog z teraźniejszością – mówi Andrzej Dragan, profesor nauk fizycznych, artysta i popularyzator nauki.

Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” w Fabryce Norblina
Fabryka Norblina zaprasza w immersyjną podróż do świata sztuki. Fot. materiały prasowe Art Box Experience

Śladami mistrzów

Zwiedzanie rozpoczyna się od symbolicznego portalu wejściowego, inspirowanego architekturą epoki, który wprowadza gości w świat renesansowej myśli humanistycznej. W pierwszej sali odwiedzający poznają renesans jako moment przełomu. Była to epoka, w której sztuka, nauka i technologia zaczęły się przenikać. Artysta stał się autonomiczną indywidualnością i bohaterem kultury.

Kolejne sale biograficzne przybliżają życie i twórczość obu mistrzów. Projekcje oraz plansze w języku polskim i angielskim pozwalają zrozumieć ich drogi artystyczne, kontekst historyczny oraz stosowane techniki pracy. Ekspozycję uzupełniają elementy scenograficzne i prezentacje renesansowego warsztatu twórczego, ukazujące, jak innowacja rodzi się z połączenia eksperymentu i rzemiosła. Na szczególną uwagę zasługują przestrzenie „studioli”, czyli pracowni obu artystów. Pracownia Leonarda da Vinci ukazuje go jako wizjonera, badacza i wynalazcę, zafascynowanego anatomią, mechaniką i naturą. Z kolei pracownia Michała Anioła koncentruje się na pracy z materią i ciałem – na monumentalnych formach, napięciu mięśni oraz fizyczności rzeźby.

Wyjątkowym elementem wystawy jest instalacja inspirowana Bocca della Verità – Ustami Prawdy. Nawiązuje do antycznej marmurowej maski znajdującej się w rzymskim kościele Santa Maria in Cosmedin. Znana z legend jako średniowieczny „wykrywacz kłamstw”, a także z filmu „Rzymskie wakacje”, maska na wystawie pełni rolę symbolicznego narratora. Usta Prawdy „wypowiadają” krótkie sentencje o Leonardzie i Michale Aniele. Dzięki temu zwiedzający mogą poznać zaskakujące fakty oraz anegdoty z życia artystów.

Centralnym punktem ekspozycji jest sala immersyjna. Obraz, dźwięk i ruch tworzą wielozmysłowe doświadczenie, pozwalające dosłownie znaleźć się w samym centrum artystycznego pojedynku. Kolejna przestrzeń oferuje doświadczenie VR 360 st., przenoszące widzów do XVI-wiecznej Florencji oraz do pracowni obu mistrzów.

– Po ekspozycjach poświęconych Salvadorowi Dalíemu i Fridzie Kahlo tym razem zapraszamy widzów nie tylko do odkrywania historii sztuki, lecz także do poznania losów dwóch twórców, którzy wyprzedzali swoje czasy i na zawsze zmienili sposób myślenia o artyście i jego roli – mówi Joanna Sikora-Kowalkowska, prezes zarządu Art Box Experience.

Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” w Fabryce Norblina
Wystawa podkreśla nie tylko geniusz obu artystów, ale także ich rywalizację o miano najlepszego artysty. Fot. materiały prasowe Art Box Experience

Team Leonardo czy Team Michał Anioł?

Wystawę zamyka zaskakujące głosowanie, w którym zwiedzający mogą opowiedzieć się po jednej ze stron: Team Leonardo lub Team Michał Anioł.

– Wystawa nie ma na celu rozstrzygnięcia, kto był „lepszy”. Staje się natomiast przyczynkiem do refleksji nad tym, jaki sposób myślenia, przeżywania i tworzenia jest bliższy współczesnemu odbiorcy. Pokazuje również, jak różnorodne formy może przyjmować geniusz. Po dokonaniu wyboru można utrwalić ten moment, wykonując pamiątkowe zdjęcie z wybranym mistrzem. Jakby na chwilę stanąć po jednej stronie wielkiego renesansowego dialogu – mówi Joanna Sikora-Kowalkowska.

Wystawa „Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek Geniuszy Renesansu” będzie dostępna dla zwiedzających do 14 czerwca 2026 r. Ceny biletów zaczynają się od 35 zł.

Główne wnioski

  1. Historia artystycznego pojedynku między Leonardem da Vinci a Michałem Aniołem pokazuje, że twórcza konkurencja może stać się impulsem do przekraczania granic i poszukiwania nowych środków wyrazu. Wystawa udowadnia, że to właśnie napięcie między odmiennymi wizjami świata i sztuki bywa źródłem największych przełomów w kulturze.
  2. Ekspozycja przekonująco pokazuje, że geniusz może przyjmować skrajnie różne formy – od analitycznej, naukowej ciekawości Leonarda po ekspresyjną, monumentalną wizję Michała Anioła. Zamiast wskazywać „lepszego”, wystawa zachęca do refleksji nad własną wrażliwością i przypomina, że różnorodność postaw twórczych stanowi o sile kultury.
  3. Projekt realizowany w przestrzeni Art Box Experience w Fabryce Norblina potwierdza, że immersyjne wystawy mogą skutecznie łączyć edukację z emocjonalnym doświadczeniem. To przykład tego, jak współczesne instytucje kultury przyciągają nowe pokolenia odbiorców, tworząc angażujące i wielozmysłowe spotkanie ze sztuką.