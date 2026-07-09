Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polacy rozwiązali problem, z którym nie radzą sobie służby zdrowia. Zdobyli kontrakt na 15 mln dolarów
Polski startup Feyenally stworzył technologię, która w prosty sposób wykrywa problemy ze wzrokiem. Bez konieczności wizyty w wyspecjalizowanych gabinetach. Właśnie pozyskał wielki kontrakt w Ghanie, ale szykuje się do mocnego rozwoju w USA i Polsce.
09.07.2026, 05:00
Feyenally to polski startup, który właśnie rozpoczął wielki kontrakt w Ghanie. Cel? Pomoc w ratowaniu wzroku tamtejszych mieszkańców. Następny krok to ekspansja w USA, Europie i innych krajach afrykańskich. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polski startup zdobył kontrakt wart 15 mln dolarów i dlaczego Ghana stała się pierwszym krajem dla jego szerokiego wdrożenia.
- W jaki sposób zwykły smartfon może pomóc wykrywać problemy ze wzrokiem u milionów osób pozbawionych dostępu do specjalistycznej opieki.
- Dlaczego afrykański projekt może otworzyć Feyenally drogę do dalszej ekspansji oraz współpracy z dużymi partnerami na rynku amerykańskim.