Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Enterprise Investors stawia na kosmiczny startup. Fundusz ujawnia inwestycję w Eycore
Fundusz wcześniej wspierał rozwój takich polskich czempionów jak LPP, Kruk, Dino czy Asseco. Dziś w każdej transakcji kluczowe znaczenie ma dla niego technologia. Szuka m.in. spółek o profilu dual-use, także w sektorze kosmicznym. Pierwsza tego typu inwestycja była jednak wyjątkowo nietypowa.
03.07.2026, 05:50
Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors, zapewnia, że fundusz nie zacznie nagle inwestować z rozmachem w technologie kosmiczne. Jednak rozeznał się już skrupulatnie w rynku i czeka, aż potencjalnie atrakcyjne biznesy dojrzeją. Fot. materiały prasowe/Enterprise Investors
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakich okolicznościach Enterprise Investors zaangażował się w Eycore i jakie wiąże z tym plany.
- Jak rozwój technologii wpływa na strategię inwestycyjną funduszu.
- Jakie trendy na rynku inwestycyjnym dostrzega Michał Kędzia i jak ocenia współpracę między private equity a venture capital.