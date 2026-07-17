Polacy, Słowacy i Rumuni zarabiają w Czechach więcej niż… Czesi
Średnie wynagrodzenie Polaka pracującego w Czechach jest wyższe niż wynagrodzenie czeskiego pracownika. Powód? Polacy relatywnie częściej wykonują lepiej płatne prace. Odwrotnie jest w przypadku Ukraińców i Bułgarów – przedstawiciele tych narodowości zarabiają przeciętnie mniej niż Czesi.
Średnie zarobki Ukraińców i Bułgarów zatrudnionych w Czechach są niższe niż zarobki Czechów. Odwrotnie wygląda sytuacja wielu innych grup narodowościowych, w tym Polaków. Fot. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które czeskie firmy zatrudniają najwięcej pracowników z Polski.
- Jak liczną grupę zatrudnionych w Czechach stanowią nasi rodacy i przedstawiciele których narodowości są liczniejsi.
- Jak można interpretować różnicę między średnimi zarobkami poszczególnych grup pracowników a medianą ich wynagrodzeń.