Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polska będzie kluczem do podboju regionu. Francuski koncern przejmuje agencję i zapowiada dalsze inwestycje
Francuska Grupa Dékuple wchodzi do Polski i od razu sięga po większościowy pakiet udziałów w warszawskiej agencji subko&co. Koncern zapowiada budowę technologicznego zaplecza, rozwój kompetencji AI i wykorzystanie Polski jako bazy do dalszej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej.
01.07.2026, 05:30
Francuska grupa Dekuple przejęła subko&co, czyli polską agencję założoną przez Martę Subko (druga z lewej). Władze Dekuple: wiceprezeska Aurianne Muller, prezes Bertrand Laurioz (pierwszy z lewej) i CFO Emmanuel Gougeon deklarują mocną ofensywę w całym regionie. Fot. mat. prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego francuska Grupa Dékuple wybrała właśnie Polskę jako punkt startowy ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej.
- Co przejęcie większościowego pakietu udziałów oznacza dla przyszłości subko&co, jej zespołu i klientów.
- Jakie technologie i nowe kompetencje mogą zmienić ofertę warszawskiej agencji po wejściu do międzynarodowej grupy.