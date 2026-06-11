Kategorie artykułu: Biznes Technologia
cyber_Folks pozyskał 521 mln zł na rekordowe przejęcie. Chce przełamać amerykańską dominację w technologii
Polska grupa chce zostać europejskim liderem e-commerce i działać jak Apple. Do 2031 r. jej zysk może znacząco przekroczyć 1 mld zł. Pomóc ma sprzedaż części akcji Vercomu, po którą cyber_Folks sięgnął w ostateczności, by sfinansować rekordowe przejęcie.
11.06.2026, 05:30
Historia cyber_Folksa sięga 1999 r., gdy Jakub Dwernicki założył jedną z pierwszych w Polsce firm hostingowych. Konsekwentnie konsolidując rynek i rozszerzając ofertę, zbudował jedną z największych grup e-commerce w Europie. To nie wyczerpuje jego ambicji. Fot. materiały prasowe/cyber_Folks
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego cyber_Folks sprzedał część akcji Vercomu i jak ocenia potencjał wzrostu wartości pozostałego pakietu.
- Jak zamierza wykorzystać zastrzyk gotówki i jakie cele chce dzięki niemu osiągnąć.
- Dlaczego spółka chce połączyć się z Shoperem i jak przebiega restrukturyzacja PrestaShop.