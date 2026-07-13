Kategoria artykułu: Biznes
Polska firma IT wystrzeliła na boomie AI. Euvic pcha Senetic do miliarda
Po dołączeniu do giełdowego holdingu Euvic Senetic przyspieszył ekspansję i może zrealizować wieloletni plan przychodowy już w tym roku. Firma rośnie w tempie ok. 50 proc., bo wcześniej zbudowała zapasy sprzętu, na który dziś gwałtownie rośnie popyt. I to nie jest jej ostatnie słowo.
13.07.2026, 05:50
Senetic, w którego zarządzie zasiadają Łukasz Bojar, Małgorzata Schatton i Marcin Białożyt, planował przekroczyć 1 mld zł przychodów w 2028 r. Nie przewidział, że tegoroczny popyt m.in. na serwery umożliwi osiągnięcie celu znacznie szybciej. Fot. materiały prasowe/Senetic
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co Senetic wniósł do grupy Euvic, a co transakcja zmieniła w jego działalności.
- Co napędza jego gwałtowny wzrost sprzedaży i jak długo rynkowy trend może się utrzymać.
- Jak zmieniła się strategia spółki w zakresie międzynarodowej ekspansji.