Polska firma ma umowę z Nvidią. Euvic szykuje duże inwestycje w fabryki AI

Euvic Solutions specjalizuje się w rozwoju infrastruktury IT. W ostatnich miesiącach firma postawiła na ekspansję w szybko rozwijających się rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Stąd współpraca z Nvidia i pierwsze, duże projekty.

– Realizujemy projekt Fabryki AI w Grecji, ale prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych tego typu inwestycji z wieloma klientami w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej – mówi Adam Bajura, prezes Euvic Solutions.

Jak zapewnia, możliwości związane z realizacją tego typu projektów są ogromne. Zwłaszcza w Polsce, która dopiero zaczyna brać udział w wyścigu na moce obliczeniowe.

Euvic buduje w Grecji

Pierwszy projekt, który realizuje Euvic Solutions, to wyspecjalizowana fabryka AI dla greckiej firmy Kiefer. Niedawno spółka informowała o pozyskaniu finansowania dla realizacji projektów AI. Łącznie chodziło o 35,5 mln zł.

– Wartość całego projektu to kilkadziesiąt milionów dolarów. Nie możemy podać zbyt wielu szczegółów dotyczących inwestycji, ale będzie to rozwiązanie bazujące na architekturze Nvidia SuperPOD – komentuje Adam Bajura.

Projekt jest etapowany i powstaje w Grecji. Pierwsze cztery etapy jego realizacji zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Jak wynika z dotychczasowych komunikatów spółki, łączna wartość pierwszego kontraktu to od 20 do 22 mln dolarów.

Jest to jeden z pierwszych kontraktów realizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przez Nvidia. Jednocześnie Euvic został partnerem Nvidia w regionie. To oznacza początek większej ofensywy związanej z budową fabryk AI.

Warto wiedzieć Euvic rośnie w siłę Grupa Euvic to wywodząca się z Polski grupa firm technologicznych, świadcząca usługi informatyczne dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji działających w różnych sektorach gospodarki. Jej działalność obejmuje konsulting, tworzenie i utrzymanie oprogramowania, outsourcing specjalistów IT, rozwiązania chmurowe, analitykę danych, automatyzację procesów, cyberbezpieczeństwo oraz obsługę infrastruktury informatycznej. Model grupy opiera się na łączeniu kompetencji wielu wyspecjalizowanych spółek, które realizują projekty zarówno samodzielnie, jak i w ramach szerszych zespołów. Euvic Solutions jest jedną ze spółek należących do tego ekosystemu. Koncentruje się przede wszystkim na infrastrukturze IT, centrach danych, wirtualizacji, komunikacji, bezpieczeństwie, zarządzaniu zasobami technicznymi oraz rozwiązaniach dla biznesu i edukacji. Spółka rozwija też własne produkty AI oraz oprogramowanie Solutio, wykorzystywane m.in. do zarządzania centrami danych. XYZ

Będą kolejne projekty

Jak zapewnia prezes firmy Euvic Solutions, już teraz trwają negocjacje w sprawie kolejnych realizacji. Na najbardziej zaawansowanym etapie jest współpraca z polskim Ministerstwem Zdrowia. Euvic Solutions może zrealizować projekt centrum danych.

Jak wynika z kwietniowego komunikatu, wartość kontraktu dla Euvic Solutions wynosi 37,7 mln zł netto. Umowa podpisana z Centrum e-Zdrowia obejmuje okres 60 miesięcy. Firma dostarczy infrastrukturę obliczeniową i oprogramowanie, a także prowadzi wdrożenie rozwiązań AI.

Dostarczane przez Euvic Solutions środowisko posłuży m.in. do przełomowych projektów związanych z automatyczną analizą obrazów z urządzeń medycznych. Infrastruktura stanie się fundamentem dla wdrożenia zaawansowanych modeli diagnostycznych AI. Bo te do płynnej pracy w warunkach szpitalnych wymagają najwyższej wydajności obliczeniowej.

– Infrastruktura obliczeniowa dla sztucznej inteligencji staje się jednym z najważniejszych segmentów rynku IT. Projekty takie jak Fabryka AI pokazują, że kompetencje Grupy Euvic pozwalają nam uczestniczyć w realizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji. Widzimy w tym obszarze duży potencjał dalszego wzrostu – mówi Wojciech Wolny, prezes grupy Euvic.

Jak zapewnia, już teraz cała grupa traktuje infrastrukturę AI jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju w perspektywie długoterminowej.

– Widzimy wyraźnie, że rynek przechodzi od fazy eksperymentów do wdrożeń produkcyjnych, gdzie AI staje się realnym narzędziem wspierającym operacje biznesowe – dodaje Wojciech Wolny.

Na czym polegają inwestycje Euvic Solutions

W ramach współpracy z firmą Kiefer Euvic Solutions, tworzy fabrykę AI na bazie infrastruktury NVIDIA SuperPOD. To jedna z najbardziej zaawansowanych obecnie infrastruktur dla sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to budowę fabryki AI, czyli środowiska składającego się z wielu szaf serwerowych wyposażonych w setki lub tysiące procesorów GPU, połączonych ultraszybką siecią. Tego typu system pozwala na trenowanie i uruchamianie modeli sztucznej inteligencji na skalę przemysłową. Stanowi też jeden z pierwszych tego typu projektów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

– Nie są to inwestycje w klasycznym rozumieniu budowy zakładów przemysłowych. To kompleksowe projekty infrastrukturalne obejmujące warstwę obliczeniową, sieciową, systemy przechowywania danych, oprogramowanie oraz integrację z procesami biznesowymi klienta – tłumaczy Adam Bajura.

Euvic Solutions ma zadbać o dostarczenie rozwiązania, które umożliwi firmie Kiefer funkcjonalne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Nie chodzi wyłącznie o budowę fizycznego obiektu, montaż szaf serwerowych czy instalację oprogramowania. To także stworzenie spójnej infrastruktury wraz z warstwą pośrednią stanowiącą gotowy, bezpieczny, framework do pracy AI.

Euvic Solutions pełni rolę bezpośredniego partnera klienta, odpowiedzialnego za całościową realizację projektu technologicznego. Przygotowuje projekt od architektury, przez integrację, po wdrożenie i rozwój środowiska.

Przy tym projekcie Euvic Solutions współpracuje z TD SYNNEX (dystrybucja i finansowanie) oraz Deloitte (wsparcie biznesowe, operacyjne i finansowe).

Zdaniem eksperta Inwestycje w AI to szansa dla Polski Europa Środkowa wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju infrastruktury AI. Wzrost ten napędzają rosnące potrzeby w zakresie suwerennej mocy obliczeniowej, unijne regulacje dotyczące lokalności i bezpieczeństwa danych oraz programy wspierające inwestycje w nowe technologie.



W projekcie realizowanym wspólnie z Euvic Solutions dla Kiefer Tek w Grecji dostarczamy rozwiązania Nvidia DGX SuperPOD z oprogramowaniem Nvidia AI Enterprise. Wspólnie z klientem wdrażamy również strategię rynkową, opartą na konkretnych zastosowaniach sztucznej inteligencji.



To doświadczenie pokazuje, że sukces fabryki AI zależy nie tylko od infrastruktury, ale przede wszystkim od modelu usługowego stworzonego wokół niej. Kluczowe elementy to m.in. usługi GPU- as-a-Service , platformy MLOps, aplikacje AI oraz jasno zdefiniowana strategia komercjalizacji.



Najważniejszy wniosek dla Polski jest prosty: popyt i zastosowanie AI będą rozwijać się dynamicznie w najbliższych latach, stanowiąc o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarki. Instalacja właściwych mocy AI to długotrwały proces inwestycyjny i pierwsze fazy należy zacząć już teraz, równolegle dopracowując strategię i uwzględniać nowe trendy pojawiające się wraz z rozwojem AI.



Klasyczne podejście, w którym szacowanie i zrozumienie źródeł popytu powinny wyprzedzać inwestycje infrastrukturalne, doprowadziłoby do utraty przewag konkurencyjnych i konieczności importowania usług, wiedzy i mocy AI. Jesteśmy na początku tzw. cyklu życia nowej technologii porównywalnej z elektryfikacją gospodarki – w XX wieku byliśmy opóźnieni o kilka dekad – uniknijmy podobnej sytuacji w XXI w.



Długoterminowe plany firmy

Zdaniem szefa Euvic Solutions, tego typu inwestycje staną się standardem w naszym regionie.

– Projekty takie jak ten realizowany dla Kiefer pokazują, że klienci oczekują dziś nie tylko infrastruktury, ale także wsparcia w jej wykorzystaniu. Dlatego nasze podejście zakłada długoterminową współpracę, w której wspieramy klientów w planowaniu, budowie i rozwoju środowisk AI, ich optymalizacji oraz wdrażaniu kolejnych zastosowań biznesowych – komentuje Adam Bajura.

Jak tłumaczy Adam Bajura, globalny rynek centrów danych rośnie w tempie przekraczającym 25-30 proc. rocznie. A segment infrastruktury AI rozwija się nawet szybciej.

– Europa Zachodnia i Północna są dziś liderami pod względem skali inwestycji. Natomiast region CEE [Europy Środkowo-Wschodniej – red.] charakteryzuje się niższym poziomem inwestycji, ale bardzo wysoką dynamiką wzrostu (30-40 proc. rocznie). Projekt realizowany dla Kiefer traktujemy jako pierwszy istotny krok w budowie naszej obecności w skali europejskiej. Pokazuje on, że jesteśmy w stanie realizować projekty tej klasy oraz działać w modelu regionalnym – dodaje prezes firmy.

Zdaniem eksperta Centra danych w Polsce rozwijają głównie prywatne firmy Poza inicjatywami publicznymi – realizowanymi przez instytucje państwowe, ministerstwa czy sektor wojskowy – nie widać dziś realnych planów budowy „fabryk danych” w biznesie. Inicjatywy publiczne są także skierowane głównie do naukowców, którzy wysycają całą dostępną moc obliczeniową, stojąc w kolejkach po dostęp.



Centra danych w Polsce rozwijają głównie prywatne firmy, takie jak Atman czy Beyond.pl. To infrastruktura oparta na rozwiązaniach sieciowych, chmurowych i AI (np. platformach Nvidia ), w której firmy wynajmują zasoby obliczeniowe i storage . Większość sektora finansowego konsekwentnie wybiera hyperscalerów i chmurę publiczną. To właśnie tam powstają dziś ich własne „fabryki danych”. Są rozproszone, skalowalne i dostępne na żądanie.



Część organizacji nadal utrzymuje infrastrukturę hybrydową i on-prem . Niestety rozwój własnych serwerowni jest coraz trudniejszy. Ograniczenia wynikają z rosnącego popytu na GPU i RAM, wzrostu kosztów oraz ograniczonej dostępności sprzętu.



Z perspektywy sektora finansowego idea wspólnych „fabryk danych” miałaby duży sens. Szczególnie jeśli traktujemy AI jako commodity . Problem w tym, że dziś posiadanie rozwiązań AI jest postrzegane jako źródło przewagi konkurencyjnej. Dlatego nie widać gotowości do współdzielenia infrastruktury na poziomie całego sektora.

Zdaniem przedstawicieli Grupy Euvic, rynek sztucznej inteligencji po fazie wielu wyspowych projektów (głównie PoC i MVP) tworzących w konsekwencji architekturę spaghetti AI, będzie rozwijał się w kierunku konsolidacji rozproszonych środowisk do jednej, homogenicznej fabryki AI. Pojawią się także inwestycje greenfieldowe – szczególnie tam, gdzie do tej pory kompetencje związane ze sztuczną inteligencją nie były zbyt rozbudowane.

– Kluczowe jest to, że architektura Nvidii jako jednego z liderów rynku umożliwia realizację wszystkich tych scenariuszy. To właśnie ta homogeniczność i integracja odróżniają „AI Factory” od klasycznych, rozproszonych środowisk – komentuje Adam Bajura.

Jak zapewnia prezes Euvic Solutions, celem firmy jest rozwój obszaru AI jako jednego z kluczowych filarów działalności grupy Euvic. Zarówno w zakresie infrastruktury, jak i rozwiązań software’owych dla klientów.

– Projekt realizowany dla Kiefer pokazuje, że region CEE rozpoczął intensywny etap inwestycji w infrastrukturę AI najwyższej klasy. To istotna zmiana, która oznacza przejście od projektów pilotażowych do pełnoskalowych wdrożeń produkcyjnych – dodaje Adam Bajura.

Jak rozwija się świat AI

Potencjał do rozwoju fabryk AI w Polsce cały czas rośnie. Bo polskie firmy przechodzą z etapu testowania AI do etapu skalowania i rozliczania efektów biznesowych. Najnowszy raport EY „Jak polskie firmy wdrażają AI?” z 2026 r. pokazuje, że 53 proc. firm deklaruje dzięki AI spadek kosztów. Ponadto 52 proc. poprawę jakości usług, a 49 proc. wzrost przychodów. Jednocześnie tylko 9 proc. przedsiębiorstw ma kompletną infrastrukturę danych gotową dla zaawansowanych modeli AI.

– Dla 99 proc. firm na rynku budowa własnej fizycznej infrastruktury AI zdecydowanie nie jest koniecznością, a często wręcz błędem biznesowym. To domena gigantów technologicznych, państwowych instytutów badawczych oraz wąskiej grupy specjalistycznych startupów trenujących własne modele podstawowe. Dla przeważającej większości przedsiębiorstw jedyną racjonalną kosztowo drogą jest korzystanie z gotowych modeli w chmurze. Własna fabryka AI to ogromne nakłady kapitałowe czy potężne zużycie energii. A także konieczność wymiany sprzętu, który starzeje się dziś w szybkim tempie – zauważa Krzysztof Wojewodzic, twórca firmy Escola.

Nie oznacza to, że tego typu inwestycje nie mają sensu. Najważniejszą kwestią jest znalezienie odpowiedzi na potrzeby.

– Inwestowanie potężnych środków w sprzęt i infrastrukturę bez uprzednio zdefiniowanej strategii, jasnych przypadków użycia i wyliczonego zwrotu z inwestycji to prosta droga do przepalenia budżetu. Dla mnie to przypadek ulegania syndromowi FOMO (ang. Fear Of Missing Out), no i oczywiście często są inwestycje rządowe czy europejskie, co napędza popyt – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

Zdaniem eksperta Publiczne i prywatne. Jak inwestuje się w fabryki AI Skala tego, co dzieje się w Polsce z infrastrukturą AI jeszcze dwa lata temu byłaby trudna do wyobrażenia. PIAST-AI w Poznaniu za 420 mln zł, Cyfronet w Krakowie za 280 mln zł, Baltic AI GigaFactory warta 3 mld euro, prywatne megaprojekty jak Baltic Data Center Campus w Lublewie z docelową mocą 3,2 GW. To już nie plany na slajdach, tylko realne budżety i harmonogramy.



Moc obliczeniowa staje się zasobem strategicznym na poziomie dostępu do energii czy łańcuchów dostaw. Firmy, które już budują produkty i usługi oparte na AI, muszą myśleć o tym, skąd wezmą compute za 2-3 lata. Kto tego nie zabezpieczy, będzie wynajmował na warunkach dostawcy. Tylko to będzie coraz droższe.



Sam fakt, że „wszyscy budują fabryki AI” nie oznacza, że każda firma powinna. Infrastruktura bez jasnego zastosowania biznesowego to kosztowny magazyn serwerów. Firma, która nie ma jeszcze strategii AI, powinna zacząć od pytania „jaki problem chcę rozwiązać”, a nie od zakupu GPU.



W Polsce widzę dziś dwa równoległe nurty. Z jednej strony projekty publiczno-europejskie, które budują ekosystem i demokratyzują dostęp do mocy obliczeniowej. Z drugiej prywatny kapitał, który stawia na Polskę jako hub obliczeniowy dla CEE . Lokalizacja, koszty energii, rosnące kompetencje – to realne atuty. Zainteresowanie jest duże, ale gotowość operacyjna większości polskich firm wciąż za nim nie nadąża.



Biznes kalkuluje. I liczy koszty

To, że firmy nie rzuciły się na duże inwestycje w fabryki AI, wynika z kalkulacji.

– Wynika to z czystej pragmatyki. Polski biznes mądrze kalkuluje. Cieszymy się z inwestycji globalnych graczy, którzy otwierają w Polsce swoje regiony chmurowe, dostarczając nam niezbędną moc obliczeniową. Własne klastry superkomputerowe to w Polsce domena głównie świata nauki (np. Cyfronet AGH) czy instytucji publicznych (np. NASK) – dodaje twórca Escoli.

Jak zaznacza, rodzime firmy technologiczne i korporacje znacznie chętniej inwestują w rozwój oprogramowania czy trenowanie modeli na chmurze, niż w beton i układy chłodzenia dla własnych serwerowni.

– Mamy w Polsce wybitnych inżynierów i programistów. I to właśnie w ich talent inwestuje dziś polski biznes, zostawiając budowę fabryk globalnym graczom – komentuje Krzysztof Wojewodzic.

Podobnego zdania jest Adriana Proszak, wykładowczyni Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Łódzkiego, doradczyni biznesowa.

– Dla większości organizacji w Polsce kluczowa staje się nie własna serwerownia z GPU, ale dojrzała strategia AI, kompetencje w zespołach i umiejętne korzystanie z istniejącej infrastruktury. Takiej, jak chmury, wspólnych ośrodków badawczo rozwojowych i europejskich „fabryk AI” – zauważa Adriana Proszak.

Jak zaznacza, firmy, które nie mają jeszcze przemyślanej strategii wykorzystania AI, nie powinny zaczynać od inwestycji infrastrukturalnej. Ryzykują bowiem wtedy stworzenie kosztownego „pomnika technologii”, zamiast źródła przewagi konkurencyjnej.

– Znacznie rozsądniejsze jest testowanie konkretnych zastosowań w oparciu na chmurze i dostępnych platformach. Dopiero później powinna zapaść decyzja, czy i jaka „mini fabryka AI” ma sens. W Polsce wyraźnie rośnie apetyt na AI oraz strumień inwestycji w infrastrukturę. Prywatne fabryki AI pozostają jednak domeną nielicznych liderów. Reszta będzie wygrywać nie hardware’em, lecz zdolnością przekładania możliwości AI na procesy, produkty i decyzje biznesowe – komentuje Adriana Proszak.

