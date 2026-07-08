Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polska firma ma umowę z Nvidią. Euvic szykuje duże inwestycje w fabryki AI
Euvic chce mocniej wejść w świat sztucznej inteligencji, uczestnicząc w budowie tzw. fabryk AI. Pierwszy taki projekt powstaje już w Grecji, a polska grupa zapowiada kolejne. Euvic Solutions został kluczowym partnerem Nvidii w regionie.
08.07.2026, 05:50
Adam Bajura, prezes Euvic Solutions, chce rozwijać firmę w świecie AI. Pomoże w tym partnerstwo z Nvidią i pierwsza, wielka inwestycja w Grecji. Fot. Mat. prasowe zmodyfikowane w narzędziu AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polska spółka Euvic Solutions weszła do gry o duże projekty infrastruktury AI w Europie Środkowo-Wschodniej.
- Na czym polega ofensywa AI Euvic z Nvidia .
- Dlaczego fabryki AI mogą stać się jednym z najważniejszych tematów dla biznesu, administracji i sektora technologicznego.