Samsung prognozuje wzrost zysku operacyjnego o 1800 proc. w drugim kwartale

Koreański gigant technologiczny Samsung Electronics spodziewa się wzrostu zysków za drugi kwartał 2026 r. o 1800 proc. Wzrost jest napędzany boomem na AI.

Koreański gigant technologiczny Samsung Electronics spodziewa się wzrostu zysków za drugi kwartał 2026 r. o 1800 proc. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Firma opublikowała we wtorek prognozę dotyczącą zysków za okres od kwietnia do czerwca 2026 r. Pełne wyniki poda pod koniec miesiąca.

Samsung prognozuje, że jej zysk operacyjny w analizowanym okresie wzrósł do 89,4 bln wonów (czyli ok. 58,4 mld dolarów lub 220 mld zł). Byłby to trzeci najwyższy kwartalny wynik w historii firmy – zwraca uwagę analityk Marc Einstein z Counterpoint Research, cytowany przez BBC.

W drugim kwartale 2025 r. Samsung osiągnął dużo niższy od oczekiwanego zysk operacyjny. Wyniósł on 4,7 bln wonów. Był to spadek o 56 proc. Firma wskazywała, że był to efekt obowiązujących wtedy amerykańskich restrykcji związanych z eksportem chipów do Chin.

Przychody Samsunga ze sprzedaży w drugim kwartale 2026 r. są prognozowane na 171 bln wonów (ok. 110 mld dolarów lub 420 mld zł). To ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rocznym.

Wyniki Samsunga to efekt przekraczającego podaż popytu na układy pamięci, napędzanego boomem na sztuczną inteligencję.

Mimo prognozowanych przez firmę wzrostów akcje Samsunga na giełdzie w Seulu o godz. 7.36 polskiego czasu notowały blisko 8-procentowy spadek. Jak wskazuje BBC, inwestorzy spodziewali się, że firma osiągnęła jeszcze lepsze wyniki. Coraz większe obawy inwestorów budzi także kwestia tego, jak długo utrzyma się obecny wysoki poziom popytu na układy pamięci związany z AI.

„Duże zyski Samsunga były powszechnie oczekiwane i w dużej mierze zostały uwzględnione w wycenie spółki, a jej akcje wzrosły jeszcze przed publikacją prognozy. Inwestorzy nadal obawiają się o trwałość boomu na sztuczną inteligencję i ryzyko spowolnienia wydatków na infrastrukturę AI przez duże amerykańskie firmy technologiczne" – skomentował cytowany przez agencję Reuters Albert Yong z firmy inwestycyjnej Petra Capital Management.