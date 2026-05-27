Kategoria artykułu: Biznes
Rządził w Coca-Coli, ale rzucił korporację dla polskich gór. Pokazuje, czym jest nowy luksus
Jeszcze kilkanaście lat temu Polska była dla wielu zagranicznych turystów krajem tranzytowym. Dziś coraz częściej jest celem podróży. – Mamy ogromny, wciąż niedoceniony potencjał turystyczny – mówi Grzegorz Gacek, właściciel luksusowych hoteli. Pod koniec maja otwiera kolejny.
27.05.2026, 04:45
Wanda Luxury Boutique Hotel – nowy obiekt rozwijany przez grupę HSP Management Grzegorza Gacka. Fot. materiały prasowe spółki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała droga Grzegorza Gacka od międzynarodowych korporacji do tworzenia hoteli premium w Polsce.
- Dlaczego Polska ma szansę stać się jednym z najciekawszych kierunków turystyki premium w Europie.
- Czym współczesny luksus w hotelarstwie różni się od klasycznego modelu opierającego się wyłącznie na standardzie i designie.