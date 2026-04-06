Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1
Kategoria artykułu: Lifestyle

Polska premiera czeskich perfum. Czym pachnie praskie Paradiso?

Limitowana edycja perfum Paradiso to najnowsza propozycja niszowej marki Pigmentarium – pochodzącej z Pragi. I chociaż Czechy w przeciwieństwie do Francji czy Włoch nie kojarzą się z perfumami, nuty zapachowe proponowane przez naszych południowych sąsiadów budzą wyjątkowe emocje i pozostają na długo nie tylko na skórze, ale i w pamięci.

Jakub Szymanek - autor artykułu - profil
06.04.2026, 07:45
Premiera perfum Paradiso czeskiej marki Pigmentarium
Perfumy Paradiso to najnowsza propozycja czeskiej marki Pigmentarium. Fot. Materiąły prasowe Mood Scent Bar

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jaka jest historia czeskiej marki Pigmentarium.
  2. Jakie nuty zapachowe tworzą najnowsze perfumy Paradiso.
  3. Ile obecnie różnych perfum tworzy portfolio Pigmentarium.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Pigmentarium to czeska marka perfumeryjna powstała w 2018 r. Jej współzałożycielem jest Tomas Ric. Jak przyznaje, wszystkie perfumy w portfolio marki są w dużym stopniu inspirowane Pragą. Obecnie ofertę tworzy osiem różnych flakonów perfum, a każdy z nich opowiada inną historię. Wśród bestsellerów marki znajdują się cytrusowe Paradiso czy kadzidlane Oratorio. Te pierwsze właśnie pojawiły się w limitowanej edycji, która niedawno miała swoją polską premierę. Na spotkaniach z mediami, influencerami i osobami zainteresowanymi światem perfum pojawił się sam Tomas Ric.

– Jestem niezwykle podekscytowany, ponieważ to moja pierwsza wizyta w Polsce, mimo że Pigmentarium stworzyłem ponad siedem lat temu. Zapachy naszych perfum są silnie zakorzenione w Pradze i cieszę się, że mogę dzielić się nimi na nowych rynkach. Najnowsza edycja Paradiso opowiada o radości, szczęściu, wolności, beztrosce i zabawie – powiedział podczas warszawskiej premiery Tomas Ric.

perfumy
Portfolio Pigmentarium tworzy obecnie osiem różnych zapachów. Fot. Materiały prasowe Mood Scent Bar

Twórca czeskiej marki poza Warszawą w ramach perfumeryjnej podróży odwiedził także Katowice, Kraków i Łódź.

– Pigmentarium mamy w ofercie od samego początku. Odkryliśmy tę markę dzięki kontaktom branżowym. Zajmuję się zapachami od lat i byłem bardzo ciekawy, jak pachną perfumy z kraju, który nie kojarzy się z perfumiarstwem. Moje zaskoczenie było ogromne – zapachy Pigmentarium są wyjątkowe. Marka jest bardzo spójna i inspiruje się modernizmem, który siedem lat temu był absolutnie niespotykany. Tutaj mamy znakomitą interpretację modernizmu w formie zapachów – zaznaczył Victor Kochetov, założyciel i właściciel sieci perfumerii Mood Scent Bar.

Praskie Paradiso pełne grejpfruta i rabarbaru

Najnowsza odsłona Paradiso to limitowana edycja dostępna sezonowo – do wyczerpania zapasów. Nowy zapach różni się od podstawowej wersji większą intensywnością, wynikającą z podwójnej dawki nut soczystego grejpfruta i rabarbaru. W kompozycji znalazły się również mandarynka, jałowiec, pieprz i paczula.

– Nowe perfumy są inspirowane letnią beztroską, wolnością i zabawą – tym momentem, kiedy przestajesz się przejmować i po prostu cieszysz się czasem spędzanym nad morzem lub przy basenie. Jałowiec nawiązuje do koktajlu na bazie ginu, a cytrusowy charakter zapachu został dodatkowo wydłużony dzięki składnikowi o aromacie zbliżonym do winogron. To trwała, soczysta i bardzo energetyczna kompozycja – ocenił Tomas Ric.

Jak dodał, limitowana edycja Paradiso nie jest jedyną premierą marki zaplanowaną na ten rok. Kolejnych nowych zapachów Pigmentarium możemy spodziewać się pod koniec maja. 

Tomas Ric, współzałożyciel i właściciel marki Pigmentarium oraz Kuba Szymanek, dziennikarz XYZ. Fot. XYZ

Czeskie Pigmentarium w Polsce

Najnowszą limitowaną wersję Paradiso można kupić w Polsce w perfumeriach Mood Scent Bar w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, a także w sklepie online. W ofercie sieci dostępne są również wszystkie pozostałe zapachy z portfolio Pigmentarium, które – podobnie jak Paradiso – wyróżniają się nieoczywistymi kompozycjami.

– Pigmentarium to perfumy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Coraz więcej mężczyzn otwiera się na różnorodne zapachy, w tym także te z nutami kwiatowymi. Przykładem jest Brutal od Pigmentarium, który w bazie zawiera tuberozę – podkreśla Maria Jakuszewska, współwłaścicielka sieci perfumerii Mood Scent Bar.

Wszystkie perfumy Pigmentarium dostępne są we flakonach o pojemności 50 ml. Ich ceny – w zależności od zapachu – mieszczą się w przedziale od 520 do 690 zł. W wybranych przypadkach oferowane są także mniejsze pojemności 10 ml.

Główne wnioski

  1. Limitowana edycja Paradiso to najnowsza propozycja czeskiej marki Pigmentarium. Kompozycja oparta na nutach grejpfruta i rabarbaru wyróżnia się intensywnością oraz wyraźnie wakacyjnym charakterem, budując skojarzenia z radością, swobodą i letnią beztroską.
  2. Premiera pokazuje, że marki z krajów bez silnych tradycji perfumeryjnych są w stanie tworzyć produkty konkurencyjne wobec uznanych domów z Francji czy Włoch. Pigmentarium potwierdza, że spójna koncepcja i lokalne inspiracje mogą stanowić przewagę na globalnym rynku.
  3. Zainteresowanie wydarzeniami premierowymi oraz rozwój sieci dystrybucji wskazują na rosnącą otwartość polskich konsumentów na niszowe, artystyczne zapachy. Obecność Pigmentarium w ofercie Mood Scent Bar od kilku lat potwierdza potencjał tego segmentu w Polsce.