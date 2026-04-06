Polska premiera czeskich perfum. Czym pachnie praskie Paradiso?

Pigmentarium to czeska marka perfumeryjna powstała w 2018 r. Jej współzałożycielem jest Tomas Ric. Jak przyznaje, wszystkie perfumy w portfolio marki są w dużym stopniu inspirowane Pragą. Obecnie ofertę tworzy osiem różnych flakonów perfum, a każdy z nich opowiada inną historię. Wśród bestsellerów marki znajdują się cytrusowe Paradiso czy kadzidlane Oratorio. Te pierwsze właśnie pojawiły się w limitowanej edycji, która niedawno miała swoją polską premierę. Na spotkaniach z mediami, influencerami i osobami zainteresowanymi światem perfum pojawił się sam Tomas Ric.

– Jestem niezwykle podekscytowany, ponieważ to moja pierwsza wizyta w Polsce, mimo że Pigmentarium stworzyłem ponad siedem lat temu. Zapachy naszych perfum są silnie zakorzenione w Pradze i cieszę się, że mogę dzielić się nimi na nowych rynkach. Najnowsza edycja Paradiso opowiada o radości, szczęściu, wolności, beztrosce i zabawie – powiedział podczas warszawskiej premiery Tomas Ric.

Portfolio Pigmentarium tworzy obecnie osiem różnych zapachów. Fot. Materiały prasowe Mood Scent Bar

Twórca czeskiej marki poza Warszawą w ramach perfumeryjnej podróży odwiedził także Katowice, Kraków i Łódź.

– Pigmentarium mamy w ofercie od samego początku. Odkryliśmy tę markę dzięki kontaktom branżowym. Zajmuję się zapachami od lat i byłem bardzo ciekawy, jak pachną perfumy z kraju, który nie kojarzy się z perfumiarstwem. Moje zaskoczenie było ogromne – zapachy Pigmentarium są wyjątkowe. Marka jest bardzo spójna i inspiruje się modernizmem, który siedem lat temu był absolutnie niespotykany. Tutaj mamy znakomitą interpretację modernizmu w formie zapachów – zaznaczył Victor Kochetov, założyciel i właściciel sieci perfumerii Mood Scent Bar.

Praskie Paradiso pełne grejpfruta i rabarbaru

Najnowsza odsłona Paradiso to limitowana edycja dostępna sezonowo – do wyczerpania zapasów. Nowy zapach różni się od podstawowej wersji większą intensywnością, wynikającą z podwójnej dawki nut soczystego grejpfruta i rabarbaru. W kompozycji znalazły się również mandarynka, jałowiec, pieprz i paczula.

– Nowe perfumy są inspirowane letnią beztroską, wolnością i zabawą – tym momentem, kiedy przestajesz się przejmować i po prostu cieszysz się czasem spędzanym nad morzem lub przy basenie. Jałowiec nawiązuje do koktajlu na bazie ginu, a cytrusowy charakter zapachu został dodatkowo wydłużony dzięki składnikowi o aromacie zbliżonym do winogron. To trwała, soczysta i bardzo energetyczna kompozycja – ocenił Tomas Ric.

Jak dodał, limitowana edycja Paradiso nie jest jedyną premierą marki zaplanowaną na ten rok. Kolejnych nowych zapachów Pigmentarium możemy spodziewać się pod koniec maja.

Tomas Ric, współzałożyciel i właściciel marki Pigmentarium oraz Kuba Szymanek, dziennikarz XYZ. Fot. XYZ

Czeskie Pigmentarium w Polsce

Najnowszą limitowaną wersję Paradiso można kupić w Polsce w perfumeriach Mood Scent Bar w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, a także w sklepie online. W ofercie sieci dostępne są również wszystkie pozostałe zapachy z portfolio Pigmentarium, które – podobnie jak Paradiso – wyróżniają się nieoczywistymi kompozycjami.

– Pigmentarium to perfumy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Coraz więcej mężczyzn otwiera się na różnorodne zapachy, w tym także te z nutami kwiatowymi. Przykładem jest Brutal od Pigmentarium, który w bazie zawiera tuberozę – podkreśla Maria Jakuszewska, współwłaścicielka sieci perfumerii Mood Scent Bar.

Wszystkie perfumy Pigmentarium dostępne są we flakonach o pojemności 50 ml. Ich ceny – w zależności od zapachu – mieszczą się w przedziale od 520 do 690 zł. W wybranych przypadkach oferowane są także mniejsze pojemności 10 ml.