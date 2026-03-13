Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polska uderza w saszetki nikotynowe. Spór z biznesem i... Szwecją
Polski rząd przyjął projekt ustawy, który może radykalnie ograniczyć sprzedaż saszetek nikotynowych. Zakaz stosowania aromatów innych niż tytoniowy obejmuje około 90 proc. dostępnych produktów. Regulacja uderza w szwedzkie firmy, a jednocześnie wpisuje się w działania WHO i Komisji Europejskiej, zmierzające do zaostrzenia przepisów dotyczących nowych produktów nikotynowych.
13.03.2026, 04:45
Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że celem zakazu stosowania saszetek nikotynowych jest ochrona młodego pokolenia przed uzależnieniem od nikotyny. Saszetki o smakach owocowych, miętowych czy słodkich mają – zdaniem resortu – szczególnie przyciągać młodzież. Produkty smakowe stanowią ok. 90 proc. całego rynku saszetek nikotynowych w Polsce. Zakaz aromatów innych niż tytoniowe oznacza więc w praktyce likwidację większości tej kategorii produktów. Fot. Peter Dazeley/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Szwedzi tak chętnie sięgają po snus.
- Czy nowe regulacje mogą uderzyć w relacje gospodarcze między Polską a Szwecją.
- W jaki sposób saszetki nikotynowe pomogły ograniczyć uzależnienie od tradycyjnych papierosów.