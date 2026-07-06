Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zyski z AI trafią do USA, koszty poniesie Europa. Prof. Sankowski ostrzega (WYWIAD)
Tradycyjne wskaźniki gospodarcze przestają wystarczać do oceny siły państw. Prof. Piotr Sankowski tłumaczy, dlaczego o przewadze w coraz większym stopniu decydują dostęp do mocy obliczeniowej i agentów AI – oraz jakie błędy popełnia Europa.
06.07.2026, 05:00
Prof. Piotr Sankowski uważa, że tradycyjny model oceny produktywności, oparty na liczbie ludzkich rąk do pracy, przestaje obowiązywać. Kluczowymi czynnikami wzrostu będą zaawansowane systemy agentowe oraz moc obliczeniowa. Zdjęcie wykonane w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Fot. Rafał Guz/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie rozwoju jest obecnie AI i co czeka nas w najbliższej przyszłości.
- Co musi zrobić Europa i Polska, żeby nie stały się zapleczem dla amerykańskich koncernów technologicznych.
- Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy.