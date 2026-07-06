Euvic z finansowaniem od 3TS Capital Partners na rozwój ukraińskiej spółki

Spółka Euvic Ukraina z grupy Euvic pozyskała finansowanie w wysokości 4 mln euro od funduszu 3TS Capital Partners na rozwój i kolejne akwizycje.

Fundusz 3TS zainwestował w spółkę Euvic Ukraina. obranego przez nas kierunku. To kluczowe wsparcie dla planów akwizycyjnych i integracyjnych spółki – mówi Łukasz Czernecki, prezes zarządu Euvic Ukraina oraz wiceprezes Euvic. Fot. materiały prasowe

Rundę inwestycyjną przeprowadził zarządzany przez 3TS fundusz TCEE Fund IV, przy udziale inwestora prywatnego. W transakcji swoje zaangażowanie zwiększyła również grupa Euvic. Jak wskazuje spółka, potwierdziła tym samym swoje długoterminowe przekonanie o potencjale ukraińskiego rynku technologicznego.

3TS Capital Partners to fundusz growth capital inwestujący w spółki technologiczne na etapie wzrostu i ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz obejmie znaczący mniejszościowy pakiet udziałów w spółce. Większościowym akcjonariuszem pozostaje Euvic.

– Dołączenie inwestora finansowego do projektu Euvic Ukraina traktujemy jako ważny sygnał zaufania do obranego przez nas kierunku. To kluczowe wsparcie dla naszych planów akwizycyjnych i integracyjnych. Cieszymy się, że profesjonalny fundusz z dużym doświadczeniem waliduje nasz model działania. Zaangażowanie 3TS pozwala na dalszy rozwój spółki oraz wnosi cenne know-how w zakresie budowania wartości, skalowania biznesu i integracji spółek portfelowych – wskazał Łukasz Czernecki, prezes zarządu Euvic Ukraina oraz wiceprezes Euvica.

Ukraińska spółka grupy Euvic zwróciła uwagę inwestora połączeniem wysokich kompetencji technologicznych i zdolności świadczenia wyspecjalizowanych usług IT dla najbardziej wymagających klientów z zachodnich rynków – wskazuje z kolei Zbigniew Łapiński, starszy partner w 3TS Capital Partners.

– To doskonale wpisuje się w strategię 3TS, która zakłada wspieranie talentów inżynierskich z Europy Środkowo-Wschodniej i budowę technologicznych liderów wywodzących się z naszego regionu. Wierzymy, że w połączeniu z doświadczeniem i zapleczem grupy Euvic, spółka ma solidne fundamenty, by stać się znaczącym międzynarodowym graczem w segmencie specjalistycznych usług IT. Jednocześnie ta inwestycja jest doskonałym przykładem skutecznej współpracy kapitału instytucjonalnego i prywatnego na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw o globalnych ambicjach – mówi Zbigniew Łapiński.

Euvic widzi potencjał w konsolidacji ukraińskiego rynku

Pozyskany w rundzie kapitał będzie przeznaczony na dalszy rozwój spółki. Jej ambicją jest zbudowanie większej międzynarodowej firmy IT skoncentrowanej na kilku segmentach rynku – wskazano w komunikacie.

Spółka Euvic Ukraina powstała we wrześniu 2023 r. Została utworzona jako platforma konsolidacyjna dla ukraińskich spółek technologicznych. W niespełna dwa lata spółka stała się istotnym centrum dostarczania usług w całej grupie Euvic. Obecnie w skład centrum wchodzi sześć wyspecjalizowanych firm technologicznych (Exoft, ARTKAI, Lampa, 7Devs, SmartTek oraz Diya), zatrudniających łącznie ponad 400 specjalistów IT.

W 2026 r. Euvic Ukraina planuje osiągnąć około 20 mln dolarów przychodów. Model biznesowy spółki był tworzony z myślą o rynkach międzynarodowych. Blisko 100 proc. jej przychodów pochodzi od zdywersyfikowanego portfolio klientów zagranicznych, głównie z USA, Wielkiej Brytanii, krajów DACH oraz Skandynawii. Celem Euvic Ukraina jest potrojenie obecnej skali działalności w ciągu dwóch lat oraz wejście do grona największych firm IT w Ukrainie.

Równolegle prowadzony będzie proces pełnej integracji operacyjnej i prawnej wszystkich spółek należących do Euvic Ukraina. W perspektywie dwóch lat mają one funkcjonować jako jedna, zintegrowana organizacja zarządzana przez wspólny zespół menedżerski.

Dotychczasowy rozwój oraz pierwsze akwizycje spółki finansowane były między innymi ze środków kredytowych PFR FIZAN Ventures. Pozyskanie kapitału od funduszu typu growth capital otwiera kolejny etap rozwoju i międzynarodowej ekspansji dla całej grupy.

– Transakcja jest elementem międzynarodowej strategii Euvic. Naszym celem jest konsekwentny rozwój międzynarodowych centrów kompetencji, konsolidacja rynku oraz budowa silnej grupy technologicznej, która jest zdolna do realizacji coraz bardziej złożonych projektów dla klientów globalnych. Partnerstwo z renomowanym funduszem pozwala nam skuteczniej realizować te ambicje – mówi o inwestycji prezes zarządu Euvica Wojciech Wolny.