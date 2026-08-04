Kategoria artykułu: Biznes
Polski przedsiębiorca nowym królem handlu. Krzysztof Tokarz: zasady są proste, nie szukam gwiazd (WYWIAD)
– Jak większość polskich przedsiębiorców, zacząłem 36 lat temu od zera – podkreśla twórca grupy Specjał. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe, zdetronizował Eurocasch pod względem liczby zrzeszanych sklepów franczyzowych. Zbudowanie grupy z przychodami rzędu 5 mld zł nie wyczerpuje jego ambicji.
04.08.2026, 05:50
Co daje największą satysfakcję Krzysztofowi Tokarzowi, założycielowi Grupy Kapitałowej Specjał? Świadomość, że udało się zbudować silną polską firmę, która od ponad trzech dekad rozwija się, inwestuje i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku. Fot. materiały prasowe/Specjał
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co wyniosło grupę Specjał na szczyt.
- Jakie są najbliższe plany i długoterminowe ambicje jej założyciela.
- Na czym grupa opiera konkurencyjne przewagi w obliczu coraz bardziej zaciętej rywalizacji w polskim handlu.