Co Couche-Tard zrobi z Żabką? Prezesi obu firm o kulisach wielkiego przejęcia
Couche-Tard przejmuje Żabkę, ale zapowiada zachowanie marki, franczyzy i autonomii. Prezesi obu firm ujawniają, dlaczego doszło do transakcji i co czeka sieć po zmianie właściciela oraz jej klientów.
31.07.2026, 10:53
Przejęcie Żabki w toku. Kanadyjska firma Couche-Tard chce wydać ponad 32 mld zł. Na zdjęciu od lewej: prezes Couche-Tard, Alex Miller, przyszły CEO Żabki, Tomasz Blicharski i aktualny CEO Żabki, Tomasz Suchański. Fot. mat. prasowe, kolaż powstał przy użyciu AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kanadyjski właściciel Circle K zdecydował się zapłacić miliardy za model biznesowy stworzony przez Żabkę.
- Co przejęcie może oznaczać dla marki, zarządu oraz tysięcy przedsiębiorców prowadzących sklepy sieci.
- W których obszarach obie firmy widzą największe możliwości wzrostu i jak polskie rozwiązania mogą trafić na światowe rynki.