Kategoria artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026, 04:30
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego inwestorzy zaczęli uciekać z sektora IT.
- Dlaczego lepszą analogią dla rozwoju sztucznej inteligencji jest globalizacja, a nie rozwój internetu.
- Jak rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na polski sektor IT i rynek pracy w najbliższych latach.