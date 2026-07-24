Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polski startup pozyskał 3,6 mln dolarów. Współtwórca Booksy pomaga mu podbić USA
Fundusz Simpact Ventures stanął na czele rundy finansowania ForActive, w której startup pozyskał 3,6 mln dolarów. Spółka wspierana przez Konrada Howarda, współtwórcę sukcesu Booksy, przeznaczy pieniądze na ekspansję i umocnienie swojej pozycji na rynku amerykańskim.
Konrad Howard, inwestor ForActive oraz współzałożyciel Booksy, jest zaangażowany w rozwój startupu na rynku amerykańskim i jego ekspansję w segmencie usług sportowych. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak współtwórca Booksy i współzarządzający ForActive chcą budować kolejnego globalnego gracza z Polski.
- Dlaczego fundusze venture capital stawiają na spółkę zarejestrowaną w USA i jaką rolę w strategii ForActive odgrywa tzw. impact investing.
- Co przekonało inwestorów, by postawić miliony na startup rozwijający się na amerykańskim rynku sportowym.