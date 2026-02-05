Pilne
Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami

Rodzimy fundusz Simpact Ventures poinformował o włączeniu do portfela inwestycyjnego nowej spółki – Kinderpedia. Ostatnio ogłosił więcej transakcji.

05.02.2026, 17:09
Valentin Ilea, Evelina Necula, Daniel Rogoz, założyciele spółki Kinderpedia
Valentin Ilea (od lewej), Evelina Necula i Daniel Rogoz, założyciele spółki Kinderpedia, z inwestorskim wsparciem chcą zwiększyć skalę działalności i umocnić biznes na międzynarodowych rynkach. Fot. materiały prasowe, Kinderpedia

  1. Jakie cele rozwojowe i geograficzne Kinderpedia chce zrealizować dzięki nowemu finansowaniu od Simpact Ventures i dotychczasowych inwestorów.
  2. Na czym polega strategia impact investing realizowana przez Simpact Ventures i jak jest ona stosowana wobec spółek portfelowych funduszu.
  3. Jakie projekty technologiczne, poza Kinderpedią, znajdują się w portfelu Simpact Ventures i jaki jest ich zasięg rynkowy oraz skala działania.
Kinderpedia, właściciel platformy do zarządzania szkołami i przedszkolami, w tym systemu informacji o uczniach i komunikacji z rodzicami, otrzymał 2,2 mln euro. We właśnie ogłoszonej rundzie startupowi kapitał zaoferował fundusz Simpact Ventures . Zaangażowali się także dotychczasowi inwestorzy: Early Game Ventures oraz Roca X.

Celem finansowania jest zwiększenie skali rozwoju przedsięwzięcia na rynkach międzynarodowych.

Najnowsza inwestycja Simpact Ventures

Spółka podała, że obecnie z jej platformy korzysta ok. 2 tysiące szkół w ponad 40 krajach. Startup zamierza się teraz skoncentrować na wzmocnieniu pozycji rynkowej. Uzyskany kapitał może nie być jeszcze wystarczający na realizację zamierzeń – firma pozostawia rundę otwartą, licząc, że uda się jej w kolejnych miesiącach zebrać z rynku venture capital jeszcze 1,3 mln euro. Z uzyskanych informacji wynika, że prowadzi negocjacje z inwestorami.

– Prowadzona przez Simpact runda pozwala nam przyspieszyć ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej i na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Afryki, gdzie liczy się zarówno wielojęzyczna komunikacja, jak i zaufanie rodziców do szkół – mówi Daniel Rogoz, prezes i współzałożyciel Kinderpedii.

Działalność ma przekładać się na korzyści społeczne.

– Łącząc efektywność operacyjną z inkluzywną, wielojęzyczną komunikacją oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Kinderpedia ma potencjał, by przynosić długofalowy wpływ społeczny w zróżnicowanych ekosystemach edukacyjnych – twierdzi Jacek Ostrowski, partner w Simpact Ventures .

Impact investing w teorii i praktyce

Impact investing to podejście inwestycyjne, w którym kapitał wysokiego ryzyka jest lokowany w innowacyjne spółki technologiczne, startupy z intencją jednoczesnego osiągania zwrotu finansowego oraz pozytywnego wpływu społecznego lub środowiskowego. W praktyce oznacza to, że fundusz venture capital wspiera startupy, których model biznesowy rozwiązuje realne problemy (np. klimatyczne, zdrowotne, edukacyjne), a wpływ ten jest świadomie projektowany, monitorowany i skalowany razem ze wzrostem wartości spółki.

Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany” opracowanym przez Koźmiński Business Hub, wskazuje: „startupy pozytywnego wpływu powinny przynosić rzeczywistą zmianę w oczekiwanym czasie i obszarze. To organizacje, które umożliwiają osobom działającym z pasją w imię dobra wspólnego zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, przyczyniając się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań w szeroko rozumianym obszarze sustainability/ESG. Dzięki temu doprowadzają jednocześnie do wzrostu wartości firmy oraz poprawy jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania”.

Uwzględnić trzeba natomiast, że definicja wpływu społecznego jest jednak dość szeroka.

Wzmocnienie dla spółki portfelowej

Simpact Ventures w ostatnich dniach ogłosił ponadto, że niedawno zainwestował również 1 mln euro w startup Readmio. Fundusz już wcześniej posiadał tę spółkę w portfelu, teraz zwiększył w niej zaangażowanie finansowe.

Readmio posiada aplikację, która „łączy tradycyjne opowiadanie historii z nowoczesnymi technologiami” i przez efekty dźwiękowe uatrakcyjnia czytanie bajek dzieciom. W bibliotece Readmio jest ponad 3 tys. bajek m.in. w języku czeskim, polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Jozef Šimko, prezes Readmio, podał, że przy wsparciu aplikacji dzieciom opowiedziano bajki ok.10 mln razy.

– Mamy ambicję zwiększyć tę liczbę i podarować milionom kolejnych dzieci dar wyobraźni, empatii i radości płynącej z tych historii. Każde pobranie, każde odsłuchanie i każda wspólnie przeczytana historia ma znaczenie – mówił Jozef Šimko, cytowany w komunikacie prasowym.

Z przekazanych informacji wynika, że z aplikacji korzysta 300 tys. użytkowników miesięcznie. Płatną subskrypcję posiada 50 tys. użytkowników.

Krzysztof Grochowski, partner w Simpact Ventures , w przedsięwzięciu dostrzega nie tylko aspekty biznesowe, ale także wpływ społeczny. Liczy, że inwestycja przyspieszy rozwój projektu w wymiarze biznesowym oraz skalowanie na rynkach zagranicznych, w tym azjatyckich.

Inwestowanie w projekty ze społecznym wpływem

W grudniu 2025 roku fundusz informował o inwestycji w Rankfor.ai – startup, który umożliwia markom bycie widocznym w rekomendacjach AI.

„Gdy sztuczna inteligencja staje się miejscem, gdzie zaczyna się odkrywanie marek, firmy muszą wiedzieć, jak są postrzegane i jak mogą to kształtować. Rankfor.ai daje im tę możliwość – pokazuje, gdzie i jak pojawiają się w odpowiedziach AI, i oferuje narzędzia, by realnie wpływać na ten obraz" – wskazywał wówczas Krzysztof Grochowski.

Jesienią ubiegłego roku fundusz zainwestował ponadto w Cyber360. To firma, która specjalizuje się cyberochronie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. 

Strategia i dalsza działania inwestycyjne

Simpact Ventures jest rodzimym funduszem venture capital, którego działalność koncentruje się na tzw. impact investingu. W Polsce i regionie poszukuje projektów, które w założeniu mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo czy środowisko naturalne. W spółki w ramach pojedynczej rundy inwestował dotychczas do 10 mln zł. Przypomnijmy, w 2022 roku Simpact Ventures zebrał 100 mln zł od prywatnych inwestorów i podmiotów instytucjonalnych takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny.

– Dotychczas zainwestowaliśmy niespełna 60 proc. pieniędzy zgromadzonych w funduszu. Większość pozostałego kapitału planowaliśmy przeznaczyć na inwestycje kontynuacyjne, tzw. follow-on, podobnie jak w przypadku naszych ostatnich projektów z portfela – Charge Europe, Readmio i Pstryk. Obecnie jednak rozważamy zwiększenie liczby inwestycji, choć zmniejszymy ich wartość jednostkową. Pozostajemy aktywni inwestycyjnie i koncentrujemy się na technologiach o wyraźnym wpływie społecznym, które można skalować na rynkach międzynarodowych – mówi Krzysztof Grochowski.

Jak podkreśla, oprócz aspektu społecznego każda inwestycja analizowana jest także pod kątem biznesowym, zgodnie ze standardami typowymi dla funduszy venture capital.

– Nasi inwestorzy oczekują zarówno zwrotu finansowego, jak i wartości społecznej czy środowiskowej. Definicja impactu nie zawsze jest jednoznaczna, dlatego dla każdej inwestycji wspólnie precyzujemy konkretne cele i wskaźniki, które następnie są monitorowane i raportowane – wyjaśnia Krzysztof Grochowski.

Jego zdaniem, w Polsce inwestowanie impactowe nadal jest rzadkością.

– Jesteśmy jedynym funduszem typu impact na krajowym rynku. Na świecie tego rodzaju inicjatywy rozwijają się znacznie szybciej i systematycznie zyskują na znaczeniu – dodaje.

Główne wnioski

  1. Kinderpedia pozyskała 2,2 mln euro w rundzie finansowania prowadzonej przez Simpact Ventures, przy udziale wcześniejszych inwestorów – Early Game Ventures oraz Roca X. Pieniądze mają zostać przeznaczone na dalszą ekspansję międzynarodową. Spółka koncentruje się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Obsługuje obecnie około 2 tys. placówek edukacyjnych w ponad 40 krajach i pozostawia rundę otwartą, deklarując chęć pozyskania dodatkowych 1,3 mln euro.
  2. Podejście Simpact Ventures do impact investing, czyli inwestowania w spółki technologiczne, łączy cele finansowe z założonym wpływem społecznym lub środowiskowym. Zdaniem przedstawicieli funduszu wpływ ten powinien być projektowany, monitorowany i skalowany równolegle z rozwojem biznesu. Jednocześnie podkreślono, że definicja wpływu społecznego jest szeroka. Fundusz określa indywidualne cele impactowe z każdą spółką oraz oczekuje raportowania ich realizacji.
  3. Poza inwestycją w Kinderpedię Simpact Ventures zaangażował się kapitałowo lub takie zaangażowanie w ostatnich miesiącach zwiększył w spółkach: Readmio, Rankfor.ai i Cyber360. Firmy te działają w obszarach edukacji, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, a fundusz deklaruje dalsze inwestycje oraz rundy follow-on. Simpact Ventures zarządza kapitałem pozyskanym w 2022 roku.