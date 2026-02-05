Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami

Kinderpedia, właściciel platformy do zarządzania szkołami i przedszkolami, w tym systemu informacji o uczniach i komunikacji z rodzicami, otrzymał 2,2 mln euro. We właśnie ogłoszonej rundzie startupowi kapitał zaoferował fundusz Simpact Ventures . Zaangażowali się także dotychczasowi inwestorzy: Early Game Ventures oraz Roca X.

Celem finansowania jest zwiększenie skali rozwoju przedsięwzięcia na rynkach międzynarodowych.

Najnowsza inwestycja Simpact Ventures

Spółka podała, że obecnie z jej platformy korzysta ok. 2 tysiące szkół w ponad 40 krajach. Startup zamierza się teraz skoncentrować na wzmocnieniu pozycji rynkowej. Uzyskany kapitał może nie być jeszcze wystarczający na realizację zamierzeń – firma pozostawia rundę otwartą, licząc, że uda się jej w kolejnych miesiącach zebrać z rynku venture capital jeszcze 1,3 mln euro. Z uzyskanych informacji wynika, że prowadzi negocjacje z inwestorami.

– Prowadzona przez Simpact runda pozwala nam przyspieszyć ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej i na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Afryki, gdzie liczy się zarówno wielojęzyczna komunikacja, jak i zaufanie rodziców do szkół – mówi Daniel Rogoz, prezes i współzałożyciel Kinderpedii.

Działalność ma przekładać się na korzyści społeczne.

– Łącząc efektywność operacyjną z inkluzywną, wielojęzyczną komunikacją oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Kinderpedia ma potencjał, by przynosić długofalowy wpływ społeczny w zróżnicowanych ekosystemach edukacyjnych – twierdzi Jacek Ostrowski, partner w Simpact Ventures .

Warto wiedzieć Impact investing w teorii i praktyce Impact investing to podejście inwestycyjne, w którym kapitał wysokiego ryzyka jest lokowany w innowacyjne spółki technologiczne, startupy z intencją jednoczesnego osiągania zwrotu finansowego oraz pozytywnego wpływu społecznego lub środowiskowego. W praktyce oznacza to, że fundusz venture capital wspiera startupy, których model biznesowy rozwiązuje realne problemy (np. klimatyczne, zdrowotne, edukacyjne), a wpływ ten jest świadomie projektowany, monitorowany i skalowany razem ze wzrostem wartości spółki. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem zmiany" opracowanym przez Koźmiński Business Hub, wskazuje: „startupy pozytywnego wpływu powinny przynosić rzeczywistą zmianę w oczekiwanym czasie i obszarze. To organizacje, które umożliwiają osobom działającym z pasją w imię dobra wspólnego zwiększanie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, przyczyniając się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań w szeroko rozumianym obszarze sustainability/ESG. Dzięki temu doprowadzają jednocześnie do wzrostu wartości firmy oraz poprawy jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania". Uwzględnić trzeba natomiast, że definicja wpływu społecznego jest jednak dość szeroka.

Wzmocnienie dla spółki portfelowej

Simpact Ventures w ostatnich dniach ogłosił ponadto, że niedawno zainwestował również 1 mln euro w startup Readmio. Fundusz już wcześniej posiadał tę spółkę w portfelu, teraz zwiększył w niej zaangażowanie finansowe.

Readmio posiada aplikację, która „łączy tradycyjne opowiadanie historii z nowoczesnymi technologiami” i przez efekty dźwiękowe uatrakcyjnia czytanie bajek dzieciom. W bibliotece Readmio jest ponad 3 tys. bajek m.in. w języku czeskim, polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim.

Jozef Šimko, prezes Readmio, podał, że przy wsparciu aplikacji dzieciom opowiedziano bajki ok.10 mln razy.

– Mamy ambicję zwiększyć tę liczbę i podarować milionom kolejnych dzieci dar wyobraźni, empatii i radości płynącej z tych historii. Każde pobranie, każde odsłuchanie i każda wspólnie przeczytana historia ma znaczenie – mówił Jozef Šimko, cytowany w komunikacie prasowym.

Z przekazanych informacji wynika, że z aplikacji korzysta 300 tys. użytkowników miesięcznie. Płatną subskrypcję posiada 50 tys. użytkowników.

Krzysztof Grochowski, partner w Simpact Ventures , w przedsięwzięciu dostrzega nie tylko aspekty biznesowe, ale także wpływ społeczny. Liczy, że inwestycja przyspieszy rozwój projektu w wymiarze biznesowym oraz skalowanie na rynkach zagranicznych, w tym azjatyckich.

Inwestowanie w projekty ze społecznym wpływem

W grudniu 2025 roku fundusz informował o inwestycji w Rankfor.ai – startup, który umożliwia markom bycie widocznym w rekomendacjach AI.

„Gdy sztuczna inteligencja staje się miejscem, gdzie zaczyna się odkrywanie marek, firmy muszą wiedzieć, jak są postrzegane i jak mogą to kształtować. Rankfor.ai daje im tę możliwość – pokazuje, gdzie i jak pojawiają się w odpowiedziach AI, i oferuje narzędzia, by realnie wpływać na ten obraz" – wskazywał wówczas Krzysztof Grochowski.

Jesienią ubiegłego roku fundusz zainwestował ponadto w Cyber360. To firma, która specjalizuje się cyberochronie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Strategia i dalsza działania inwestycyjne

Simpact Ventures jest rodzimym funduszem venture capital, którego działalność koncentruje się na tzw. impact investingu. W Polsce i regionie poszukuje projektów, które w założeniu mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo czy środowisko naturalne. W spółki w ramach pojedynczej rundy inwestował dotychczas do 10 mln zł. Przypomnijmy, w 2022 roku Simpact Ventures zebrał 100 mln zł od prywatnych inwestorów i podmiotów instytucjonalnych takich jak Europejski Fundusz Inwestycyjny.

– Dotychczas zainwestowaliśmy niespełna 60 proc. pieniędzy zgromadzonych w funduszu. Większość pozostałego kapitału planowaliśmy przeznaczyć na inwestycje kontynuacyjne, tzw. follow-on, podobnie jak w przypadku naszych ostatnich projektów z portfela – Charge Europe, Readmio i Pstryk. Obecnie jednak rozważamy zwiększenie liczby inwestycji, choć zmniejszymy ich wartość jednostkową. Pozostajemy aktywni inwestycyjnie i koncentrujemy się na technologiach o wyraźnym wpływie społecznym, które można skalować na rynkach międzynarodowych – mówi Krzysztof Grochowski.

Jak podkreśla, oprócz aspektu społecznego każda inwestycja analizowana jest także pod kątem biznesowym, zgodnie ze standardami typowymi dla funduszy venture capital.

– Nasi inwestorzy oczekują zarówno zwrotu finansowego, jak i wartości społecznej czy środowiskowej. Definicja impactu nie zawsze jest jednoznaczna, dlatego dla każdej inwestycji wspólnie precyzujemy konkretne cele i wskaźniki, które następnie są monitorowane i raportowane – wyjaśnia Krzysztof Grochowski.

Jego zdaniem, w Polsce inwestowanie impactowe nadal jest rzadkością.

– Jesteśmy jedynym funduszem typu impact na krajowym rynku. Na świecie tego rodzaju inicjatywy rozwijają się znacznie szybciej i systematycznie zyskują na znaczeniu – dodaje.