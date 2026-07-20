Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a w 2025 r. zwiększył przychody do ponad 10 mln zł.
20.07.2026, 05:15
Piotr Byrski założył Molecule.one wspólnie ze wspólnikami, by diametralnie przyspieszyć odkrywanie leków. Sukces ostatniego projektu z OpenAI zbliża go do przełomu w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w nauce. Fot. materiały prasowe/Molecule.one
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega przełomowy charakter wspólnego projektu Molecule.one i OpenAI.
- Co osiągnięcie oznacza dla strategicznego celu polskiego startupu, jakim jest radykalne przyspieszenie odkryć naukowych.
- Jaką strategię rozwoju obrał Molecule.one, którzy inwestorzy powierzyli mu kapitał i jaką skalę działalności zbudowała firma.