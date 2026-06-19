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19.06.2026 14:35

Polski startup chwali się przełomem w wykorzystaniu AI w nauce

Wspólnie z naszym partnerem OpenAI ogłaszamy dziś ważny kamień milowy dla nauki opartej na AI. GPT oraz stworzony przez Molecule.one agent Maria odkryły zaskakujący dodatek, który poprawił reakcję sprzęgania Chan–Lam – czytamy w komunikacie Molecule.one.

Molecule.one przekonuje, że to pierwsze zastosowanie AI w chemii organicznej, w którym otwarte polecenie badawcze doprowadziło do odkrycia potwierdzonego w laboratorium.

„System samodzielnie wybrał konkretny temat badań i zaproponował rozwiązanie, które zaskoczyło chemików" – czytamy w komunikacie.

System przeprowadził 10080 reakcji i doszedł do odkrycia „w zaledwie trzy miesiące", co – jak zauważa OpenAI – "więcej niż chemik, który przeprowadzałby trzy reakcje dziennie, zdołałby przeprowadzić w dekadę".

Jak stwierdza Molecule.one, systemy agentowe takie jak Maria wyznaczą wykładniczo szybsze tempo odkrywania i rozwoju leków.

Molecule.one to polski startup biotechnologiczny z siedzibą w Warszawie i laboratorium w Dziekanowie Leśnym, który pracuje nad wykorzystaniem modeli AI do projektowania i syntezy nowych związków chemicznych.

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Logo OpenAI
Na zdjęciu logo OpenAI. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

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