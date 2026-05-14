Allegro o współpracy z OpenAI: To przełom, jesteśmy w awangardzie

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła w marcu najszybciej od lat, o 8,7 proc. rok do roku. Najmocniej wpłynęły na to jednak wydatki na paliwa. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Allegro, które mimo już ogromnego rozmiaru rośnie jeszcze szybciej. Inwestorzy to doceniają. Sesję giełdową 14 maja lider e-commerce zakończył wzrostem ceny akcji o ponad 1 proc., dzięki czemu kapitalizacja wynosi ok. 32 mld zł.

Udany początek roku sprzyja prognozie wyników

Spółka zwiększyła obroty na platformie (GMV) o 12,8 proc. do 17,3 mld zł – w Polsce o 11,6 proc. do 16,5 mld zł. Przełożyło się to na łączny wzrost przychodów o 13 proc. do prawie 3 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł jeszcze szybciej: o 24 proc. do 931,8 mln zł. To wyniki przewyższające o kilka procent konsens analityków według PAP.

Allegro podtrzymało tegoroczną prognozę, a wręcz podniosło oczekiwania względem obrotów za granicą. W skali grupy ma to jednak marginalne znaczenie. GMV i przychody mają wzrosnąć w tym roku dwucyfrowo, odpowiednio do ok.: 76-77 i ponad 13 mld zł. Nadzieje wobec wzrostu zysku EBITDA są porównywalne: 9-13 proc. w górę do 3,8-3,9 mld zł. Najwyższa dynamika, bo nawet 22 proc., może dotyczyć nakładów inwestycyjnych (CAPEX), spodziewanych w przedziale 1,04-1,15 mld zł.

Drugi kwartał przyniósł spółce nieco spowolnienia w Polsce. Dynamika GMV w ostatnich sześciu tygodniach spadła do „wysokiej jednocyfrowej” wartości. W ujęciu od początku roku mieści się jednak w przedziale rocznej prognozy. Natomiast średnioterminowym celem jest utrzymywanie w Polsce tempa wzrostu obrotów powyżej 10 proc., a skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 5,7-6 proc. wartości GMV.

Wkrótce istotne efekty sojuszu z OpenAI

Kluczowymi obszarami dla Allegro będą w najbliższym czasie wdrożenia sztucznej inteligencji i rozszerzanie oferty usług z pomocą partnerów. W pierwszym przypadku najgłośniejszym wydarzeniem było ogłoszenie współpracy z OpenAI, powiązane z wdrożonymi wewnętrznie asystentami AI dla kupujących i sprzedawców. To twórca ChatGPT, z którego miesięcznie korzysta już około miliard ludzi na całym świecie.

– To coś przełomowego. Bezpośrednia współpraca naszych zespołów technologicznych i wczesny dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi – tego nasi rywale nie mają. To nieoceniona wartość na tak bardzo konkurencyjnym rynku, która wznosi nas na jeszcze wyższy poziom. Zapewnimy klientom jeszcze dokładniejsze inspiracje i wsparcie w wyszukiwanego asortymentu w naszym katalogu 100 mln unikatowych ofert – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Duże nadzieje firma wiąże również ze stworzoną aplikacją na ChatGPT. Nie obawia się, że ten kanał pozbawi ją części obrotów czy kontroli nad ścieżką zakupową konsumentów. Wręcz przeciwnie.

– Nasza aplikacja jest czymś zupełnie nowym nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie. Na kooperację z OpenAI i innymi czołowymi dostawcami podobnej technologii patrzymy wyłącznie w jasnych barwach. Możemy docierać dzięki nim do nowych grup klientów, szczególnie młodych. To tylko podniesie nam konwersję – zapewnia Marcin Kuśmierz.

AI dla sprzedawców i kupujących

Allegro ma już ponad 100 projektów związanych ze sztuczną inteligencją, a ich liczba nadal rośnie. Dotyczą one usprawnień w wewnętrznych procesach, wsparcia partnerów (sprzedawców) oraz obsługi klientów.

– Jesteśmy w awangardzie firm marketplace wdrażających AI i jednym z liderów nie tylko w Europie, ale mam wrażenie, że na świecie. Osiągamy efekty, o jakich kilka lat temu trudno było nawet marzyć. Wzrost jakości między kolejnymi wersjami asystentów AI dla sprzedających i kupujących jest wręcz skokowy, trudny do wyobrażenia. Sprzedawcy mogą jeszcze lepiej i łatwiej zarządzać asortymentem, a klienci otrzymują precyzyjnie dopasowane do ich oczekiwań produkty – mówi Marcin Kuśmierz.

Nie zamierza zwalniać na tym polu, ponieważ rezultaty przerastają jego oczekiwania. Dotyczą one również wewnętrznych inicjatyw, np. w obszarze marketingu.

– Na części projektów AI już zarabiamy, a inne dopiero co wystartowały, więc to jeszcze niemożliwe. Zamierzamy jednak kontynuować tego rodzaju inwestycje. To najlepszy dowód na to, że wierzymy w ich zwrot. Ta technologia będzie napędzała nasz rozwój – zapowiada prezes Allegro.

Miniwywiad Wdrożenia AI w Allegro to nie marketing, tylko wymierne korzyści XYZ: Allegro zasypało ostatnio rynek komunikatami dotyczącymi wdrożeń sztucznej inteligencji zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców. To głównie marketing i podpięcie się pod trend, czy działania, które już realnie można skwantyfikować? Natalia Wardejn, partner w GCG Partners: Jestem świeżo po targach w Monachium, gdzie spotkałam przedstawicieli kluczowych graczy e-commerce – m.in. Amazona, eBaya, Zalando i Walmarta, który stawia już pierwsze kroki w Europie. Każdy z nich tworzy już najróżniejsze narzędzia na bazie AI. Nie tylko widoczne na pierwszy rzut oka dla partnerów i klientów, ale też poprawiające efektywność operacyjną. Na pewno nie można więc mówić o „czystym marketingu”, również w przypadku Allegro. To działania, które już w perspektywie miesięcy powinny być widoczne po stronie przychodów i kosztów. Trudno jednak sprecyzować, jak bardzo. Możliwości jest wiele. Jak wiele? Mogłabym wymieniać godzinami. Dla sprzedawców to przede wszystkim zautomatyzowane uzupełnianie oferty, dynamiczne ustalanie cen czy nawet rekomendacje, który asortyment warto pod względem zyskowności wystawiać w danym momencie. Natomiast dla konsumentów liczą się m.in. kontekstualne zakupy i ułatwienie wyszukiwania produktów dzięki personalizacji na bazie mnóstwa posiadanych już danych. To wszystko jest już dziś niezbędne dla funkcjonowania każdego biznesu detalicznego. W działaniach Allegro dostrzegam więc jeszcze ważniejszą motywację. Jaką? Strategiczne repozycjonowanie przed nadejściem AI-commerce, który już przed nami. Sposób zakupów nieprzerwanie ewoluuje. Po upowszechnieniu się internetu robiliśmy je na początku bezpośrednio na stronie sprzedawcy. Z czasem kontrolę przejął Google, sterując wyszukiwaniami i ruchem. Potem przeszliśmy do fazy aplikacji mobilnych, w których karty rozdaje poza Google także Apple. Dziś równolegle wyłaniają się dwa trendy. Pierwszy to zakupy w serwisach społecznościowych – promowanych m.in. przez TikTok Shop – skoncentrowane na inspiracjach i emocjach. Natomiast drugi to zakupy z użyciem agentów AI, które po poznaniu naszych oczekiwań podsuwają rekomendacje. A zakupy robimy w narzędziach typu ChatGPT albo przechodząc bezpośrednio na platformę handlową jak np. Allegro. Dlatego Allegro ogłosiło sojusz z OpenAI? Allegro chce w ten sposób utrzymać dotychczasową ścieżkę zakupową klienta, którą stopniowo traci – jak każda platforma handlowa – na rzecz zewnętrznych czatów AI. Traci relację z klientem, który zaczyna wyszukiwać produkty, a nawet kupować gdzie indziej. Dzięki temu partnerstwu może pozostać częścią ekosystemu. Szczególnie że zyskuje bezpośredni dostęp do kluczowego dostawcy technologicznego i jego zespołu. Nie jest już firmą jak wiele innych, z którą OpenAI porozmawia lub nie. Allegro nie musi ściągać z USA najwybitniejszych specjalistów od sztucznej inteligencji – może wykorzystać ich kompetencje dokładnie w zakresie, w jakim tego potrzebuje. Bycie w sercu tworzącego się ekosystemu zapewnia konkurencyjną przewagę. Jaki interes ma w tym OpenAI? Kluczowy jest dostęp do lidera, który kształtuje całkiem spory i dynamiczny rynek. To istotne przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala skutecznie testować najnowsze rozwiązania, wykorzystując dostęp do unikatowego zestawu danych. Po drugie, umożliwia użytkownikom ChatGPT finalizowanie transakcji. W handlu liczy się zakup, a nie tylko odwiedziny. Allegro z uwagi na wysoką rozpoznawalność, duże zaufanie i szeroki zestaw narzędzi wspierających sprzedawców i kupujących zwiększa szansę domknięcia transakcji, którą konsument zainicjował z OpenAI.

Itaka i Lux Med to dopiero początek w usługach

Drugim motorem wzrostu grupy mają być usługi realizowane w partnerstwach. Zaczęło się od finansów, w których Allegro już działa – odroczona płatność Allegro Pay odpowiada za 16 proc. obrotów na platformie. W listopadzie 2025 r. spółka nawiązała partnerstwo z PKO BP. Ruszyli już ze wspólnym finansowaniem sprzedawców (np. w okresie wzmożonego popytu w danej branży), a z wdrożonej razem płatności Allegro Klik skorzystało już 150 tys. użytkowników.

Kolejnym przejawem rozpychania się w usługach była ogłoszona w marcu współpraca z Lux Medem. W pierwszym kroku obejmuje specjalną ofertę medyczną dla sprzedawców Allegro (czyli głównie małych i średnich przedsiębiorstw). W drugim rozszerzy się na pojedyncze usługi dla klientów, a w trzecim na bonus dla użytkowników programu Smart! Gra toczy się o rynek rosnący w dwucyfrowym tempie, którego wartość w tym roku może wynieść 48 mld zł.

Mniej, ale nadal dużo, Polacy wydają na zagraniczne wycieczki – w 2026 r. może to być już ok. 30 mld zł. W tym zakresie Allegro od maja współpracuje z kolejnym liderem: Itaką.

– Dopiero się tego uczymy, ale mamy ambicje odgrywać jedną z kluczowych ról. Nasze zaangażowanie w usługi, w tym w te konkretne rynki, wynika z dostrzeżenia ich potencjału i sygnałów klientów, że chcieliby mieć na naszej platformie dostęp nie tylko do produktów. Poza tym zarówno w turystyce, jak i w medycynie już mamy silną ofertę komplementarnego asortymentu i liczne grono stałych klientów. Już w drugim półroczu pojawią się zarówno kolejne linie usługowe, jak i nowi partnerzy w obecnych. Zaczynami z liderami, ale Allegro to marketplace, więc jesteśmy otwarci na innych – mówi Marcin Kuśmierz.

Zdaniem eksperta Wyniki dobre, OpenAI i usługi to na razie niewiadoma Moją uwagę przykuwają w Allegro przede wszystkim wyniki, a te są dobre. Choć może zastanawiać, dlaczego udany początek roku nie wpłynął pozytywnie na całoroczną prognozę. Wynika to pewnie z ostrożnego podejścia zarządu do perspektyw w najbliższych kwartałach.



Podstawowy biznes Allegro zanotował w pierwszym kwartale dobre odczyty, zarówno na poziomie liczby aktywnych klientów, GMV czy take rate [średnia prowizja – red.], jak i EBITDA. Pojawiają się już jednak pytania o to, jak dużo organicznego wzrostu pozostało jeszcze firmie w Polsce. Czy na nasyconym już przecież polskim rynku jest miejsce na nowych aktywnych klientów lub ile jest jeszcze przestrzeni do zwiększania take rate .



Z kolei średnie wydatki aktywnego klienta powinny pozostać w trendzie rosnącym ze względu na tendencje inflacyjne, a także rosnącą konsumpcję i cyfryzację handlu obejmującą coraz szerszą gamę produktów. Dopóki sprzedaż internetowa będzie w Polsce rosnąć, a użytkowników Allegro przybywać, dopóty biznes będzie rósł. Na razie nic jeszcze nie wskazuje, by stało się inaczej. Ledwie minimalny wzrost wskaźnika take rate nie jest na tym etapie problemem.



Ważne są także postępy na zagranicznych rynkach, które od czasu przejęcia grupy Mall były problematyczne. Allegro „odcięło” już kraje południa, koncentrując się na Czechach Słowacji i Węgrzech w swoim podstawowym modelu, czyli marketplace . Dynamika jest bardzo dobra, co wynika z budującej się bazy klientów. Na razie ciągle przynosi to stratę, ale na tym etapie najważniejszy jest wzrost bazy oraz średnich wydatków klientów, a w konsekwencji GMV – bo z tego będzie w przyszłości zysk.



Partnerstwo z OpenAI i wejście w usługi traktuję na tym etapie jako dodatki, których wpływ trudno jeszcze oszacować. Zobaczymy, czym konkretnie zaowocuje współpraca Allegro z OpenAI i czy zapewni przypływ na platformę użytkowników przekierowywanych z ChatGPT . Natomiast na partnerstwie z Itaką czy Lux Medem firma może tylko zyskać, bo zaczyna od zera. Koszt ogranicza się do pracy programistów. Allegro nie musi budować nowej infrastruktury, jak musiałoby zrobić, wchodząc na przykład w e-grocery , czyli sprzedaż świeżych produktów spożywczych.



Kluczowe są jednak kolejne partnerstwa, bo istotą modelu marketplace jest jak najszerszy wybór o największym TAM [tzw. całkowity rynek docelowy – red.] – z tego bierze się GMV. Na razie trudno oceniać potencjał komercyjny współpracy z Itaką, bo istotą platform jest szeroki wybór i konkurencja pomiędzy ofertami. W przypadku oferty turystycznej Allegro jest on na razie ograniczone do jednego gracza. A klienci mają już przecież dość sprawnie działający marketplace turystyczny z silną pozycją: Wakacje.pl.