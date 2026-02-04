Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Poparcie dla polexitu wyszło z marginesu. Już niemal połowa elektoratu PiS i Konfederacji chce wyjścia Polski z UE
Za polskimi oknami trzyma mocny mróz. Dużo wyższą temperaturę możemy za to odnotować na polskiej prawicy. Szczególnie tam, gdzie nasz wzrok sięga nieco rzadziej – czyli w elektoraty partyjne. Najnowsze badania potwierdzają bowiem, że już jedna czwarta Polaków chce polexitu. Co ciekawsze – w tym niemal połowa elektoratów PiS i Konfederacji. Czy euroentuzjaści mają się czego obawiać?
04.02.2026, 16:05
Na zdjęciu Jacek Sasin (L), Tobiasz Bocheński (C) i Janusz Kowalski (P) należący do frakcji tzw. "maślarzy" w Prawie i Sprawiedliwości - zwolennicy bardziej radykalnego kursu partii. W ostatnich dniach Kowalski w wywiadzie dla Wirtualnej Polski dopuścił możliwość dyskusji o polexicie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Z tego artykułu dowiesz się…
- o wynikach najnowszych badań dotyczących poparcia dla polexitu.
- elektoraty których partii są rozdarte w tej kwestii, a których - zdecydowane.
- jakie wnioski można wyciągnąć z wyników badań.