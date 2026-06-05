Kategoria artykułu: Sport
Magiczna gra Mai Chwalińskiej. W idealnym świecie władze tenisa już robiłyby rewolucję
Piękne zwycięstwa Mai Chwalińskiej pokazują przy okazji, że tenis rozgrywany na mączce jest najbardziej sprawiedliwy. Punkty trzeba konstruować, siła nie jest decydująca. A jednak na tej nawierzchni gra się w światowej elicie mało. Francuzi sugerują, że to przez demokrację.
05.06.2026, 09:15
Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa 2026 zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Fot. AA/ABACA/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Rafael Nadal postulował zwiększenie liczby turniejów rozgrywanych na mączce.
- Jak Francuzi tłumaczą własną niemoc podczas kolejnych edycji turnieju w Paryżu.
- Jak wymagające jest utrzymanie kortów podczas Rolanda Garrosa.