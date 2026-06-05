Magiczna gra Mai Chwalińskiej. W idealnym świecie władze tenisa już robiłyby rewolucję

Maja Chwalińska awansowała w czwartek do finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po raz pierwszy w historii tak wielki sukces w paryskim turnieju osiąga osoba, która musiała przedzierać się przez kwalifikacje.

Sensacyjne wyniki Chwalińskiej, jej czarodziejska i niebanalna gra, a także chwytająca za serce historia (m.in. walka z depresją) poruszyły całą Polskę. W mediach społecznościowych co rusz można natknąć się na filmiki z wcześniejszych etapów kariery Chwalińskiej. Urodzona w Dąbrowie Górniczej tenisistka przyciąga media – jest osobą naturalną, szczerą i otwartą. Podczas meczów reprezentacji również poza kortem tworzy bardzo zgrany duet z Igą Świątek, swoja najlepszą przyjaciółką.

Maja „Judit Polgar” Chwalińska

Chwalińska ma też poczucie humoru i dystans do siebie. Widać to na jednym z filmików, na którym sprawdza na specjalnym urządzeniu siłę swojej ręki. Wynik jest zdumiewająco słaby, ale Polka potrafi z tego żartować.

remember when maja did a grip strength challenge and she got a big score of a kilogram 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/UgCSOzajW7 — casp (@breakthenhold) June 4, 2026

Mierzy zaledwie 164 cm wzrostu, w przeszłości zmagała się z kontuzjami (miała m.in. operowane kolano), ale zagra w sobotę o wielkoszlemowy triumf. Nie ma większej stawki w światowym tenisie niż zwycięstwo w jednym z czterech Wielkich Szlemów (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open).

Christopher Clarey, wybitny tenisowy dziennikarz, napisał w czasie półfinałowego meczu Mai Chwalińskiej: „Polgar przy robocie”. Porównywał Polkę do Judit Polgar, wybitnej szachowej arcymistrzyni.

Polgar at work



♟️🎾 pic.twitter.com/2QAp2cieA4 — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) June 4, 2026

Chwalińska grała jak wyśmienita szachistka, ale efektowniej. Bo oprócz świetnej i urozmaiconej taktyki pokazywała też niesamowity kunszt techniczny zagrań.

French Open: sprawiedliwa mączka

Kilka lat temu rosyjski tenisista Andriej Rublow powiedział, że mecze rozgrywane na mączce to „najprawdziwszy tenis”, ponieważ punkty trzeba „konstruować”. Siła ma mniejsze znaczenie (asów serwisowych jest znacznie mniej), bo na mączce piłka odbija się wyżej, a także wyraźniej traci prędkość niż na kortach twardych lub trawie. Można przypuszczać, że gdyby czwartkowy półfinał Mai Chwalińskiej rozgrywany był na kortach twardych, Polka nie zademonstrowałaby tak wybornej gry w defensywie.

Wniosek teoretycznie jest prosty: skoro równość i sprawiedliwość są na sztandarach również w świecie sportu, władze tenisa powinny dążyć do tego, by zwiększać liczbę turniejów rozgrywanych na mączce kosztem innych. Zwłaszcza że korty z mączką są bezpieczniejsze dla mięśni i stawów tenisistek oraz tenisistów. Wielki mistrz tenisa Rafa Nadal mówił kiedyś: „Dzięki takim zmianom moglibyśmy po zakończeniu karier czasem pokopać w piłkę z kolegami. Mówię o przyszłych pokoleniach, nie chodzi o mnie...”.

French Open: droga mączka

Turniejów rozgrywanych na kortach ziemnych jest jednak niewiele. Na mączce elita gra przez półtora miesiąca w roku. Później następuje „chwila” gry na trawie (ukoronowana Wimbledonem), a reszta to rywalizacja na kortach twardych.

One psują kolana, premiują siłę i wcale nie uatrakcyjniły tenisa poprzez zwiększenie szybkości gry. Ale są znacznie tańsze w budowie oraz utrzymaniu niż korty ziemne, czyli te z mączką.

O korty ziemne trzeba bardzo dbać podczas wielkiego turnieju. Każdy z 18 kortów w kompleksie Rolanda Garrosa potrzebuje ponad tony mączki, która musi być regularnie podlewana, żeby zachowała odpowiednią strukturę. Zajmuje się tym 200 pracowników, którzy najpierw namaczają nawierzchnie w nocy, a następnie robią im solne prysznice, żeby utrzymywały odpowiednią wilgotność.

Genialny lob Mai Chwalińskiej. Wyraz twarzy Diany Sznajder mówi wszystko 💡☝️



Nie ma czegoś, czego ta dziewczyna w tym turnieju nie potrafi.

Po prostu NIE MA ❌#RolandGarros #RG2026 #JazdaMaja pic.twitter.com/j1vjdo9oR5 — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 4, 2026

Francuska demokratyzacja

Francuzi podczas obecnej edycji French Open przeanalizowali plusy i minusy różnych nawierzchni. Zastanawiali się nad tym, dlaczego ich reprezentanci wypadają tak blado podczas domowego turnieju. Doszli do wniosku, że zaszkodziła im demokratyzacja. Inaczej mówiąc, wyjście z tenisem do ludzi. Otóż programy zakładające upowszechnienie tenisa doprowadziły do masowej budowy kortów, ale tych tańszych, czyli twardych. Jak więc nauczyć się gry na mączce, skoro wokół są korty twarde?

France 24 podaje, że na początku lat 50. we Francji grało się właściwie tylko na mączce. W latach 70. odsetek takich kortów wynosił 50 proc. Obecnie, po przeprowadzeniu wielkich programów promujących tenis, wszystkich kortów w tym kraju jest ponad 30 tys. Korty ziemne stanowią 16 proc.

Jedno „ale”

W idealnym świecie Maja Chwalińska swoją cudowną grą wywołałaby rewolucję. Władze tenisa przeorganizowałyby kalendarz tak, aby zwiększyć liczbę turniejów rozgrywanych na mączce. Tylko co powiedzieliby na to Francuzi? A nie są jedynym krajem, który swój system szkolenia oparł na kortach twardych.

Dlatego taka rewolucja byłaby dobra tylko w idealnym świecie, w którym możliwe byłoby szybkie zwiększenie nie tylko liczby turniejów na mączce, ale także liczby wszystkich kortów z mączką. Żeby nie premiować tych, którzy mają do nich łatwy dostęp ze względów finansowych lub z uwagi na klimat i tradycje dominujące w danym kraju.

Finałowy mecz Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą rozpocznie się w sobotę o godz. 15. Transmisja w TVN oraz Eurosporcie.