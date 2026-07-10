Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo Technologia
Powstaje nowy kosmiczny hub. Poszuka talentów w mniejszych miastach
Uczelnie i biznes budują nowy ekosystem współpracy sektora kosmicznego. Jak zapowiada Maciej Myśliwiec, dyrektor Centrum Ekosystemu Kosmicznego w SGH, to będzie hub, który połączy naukę, firmy i regiony. Polski kosmos otwiera się na mniejsze miasta – od Chełma po Zieloną Górę.
10.07.2026, 04:00
Pięć znanych polskich uczelni będzie wspólnie rozwijać Międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego. Wkrótce mają do nich dołączyć kolejni uczestnicy. Fot. A. Koprowski / Centrum Prasowe UJ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Po co ma powstać Międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego.
- Jak i w jakim celu pomysłodawcy projektu chcą angażować do współpracy mniejsze ośrodki miejskie.
- Jakie inicjatywy i wydarzenia planują twórcy centrum ekosystemu kosmicznego.