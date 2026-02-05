Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Turniej sześciu miast o kosmiczną placówkę ESA i gigainwestycję AI. Gdańsk wysunął się na czoło
Gdańsk dołącza do sieci inkubatorów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Wygrał konkurs, pokonując Kraków i Wrocław. Za kilka tygodni okaże się, czy to zwiększyło, czy zniszczyło szanse Pomorza na zlokalizowanie tam także polskiego centrum technologicznego ESA. O tę i jeszcze jedną prestiżową i wielkobudżetową inwestycję walczy sześć miast.
05.02.2026, 05:45
Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski sam jest Łodzianinem i wspiera Łódź jako dobre miejsce jako lokalizację centrum technologii ESA. Fot. PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które miasta w Polsce walczą o siedzibę centrum technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
- Jaką ofertę przedstawiają, jakim zapleczem dysponują, a co może je dyskwalifikować.
- Dlaczego duże inwestycje niosą ryzyko rozwoju dwóch prędkości polskich regionów.