Poznaliśmy cichego bohatera Igrzysk w Mediolanie. Działa za kulisami, by impreza mogła trwać bez zakłóceń
Im lepiej wykonuje swoją pracę, tym mniej o nim słychać. Tak o cichym bohaterze Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wypowiadają się organizatorzy imprezy. Mowa oczywiście o technologii. W północnych Włoszech, na rekordowo dużej powierzchni i w trudnych warunkach przyrody, wszyscy – około 3 tys. zawodników oraz trenerzy, media i kibice – muszą mieć dostęp do stabilnej i bezpiecznej sieci. Jedno zakłócenie może zaburzyć zmagania, a w efekcie zmienić bieg historii sportu. Sprawdziliśmy, jak z tą presją radzi sobie firma HPE, jeden z partnerów technologicznych igrzysk.
11.02.2026, 04:58
Belgijski łyżwiarz podczas biegu finałowego na 5000 m na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Zwyciężył Norweg Sander Eitrem, jednocześnie bijąc rekord olimpijski. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wyzwania technologiczne wiążą się z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich na obszarze 22 tys. km kw.
- Dlaczego stabilna i bezpieczna sieć może realnie wpłynąć na wyniki sportowe podczas igrzysk.
- W jaki sposób HPE i sztuczna inteligencja monitorują oraz zabezpieczają infrastrukturę sieciową podczas „Milano-Cortina 2026”.