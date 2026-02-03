Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
USA: gdzie nie spojrzeć, tam pięć kół. Reklamy telewizyjne olimpiady w Mediolanie wyprzedane za rekordową kwotę
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie wywołały marketingowy szał za oceanem. Największe amerykańskie spółki przeznaczyły miliony dolarów na reklamy telewizyjne, banery reklamowe i ekskluzywne współprace z kadrami oraz zawodnikami. Chcą wskoczyć na falę kolosalnego zainteresowania imprezą, wywołanego w dużym stopniu przez… influencerów.
03.02.2026, 04:15
Samą garderobę amerykańskich reprezentantów olimpijskich sponsoruje aż sześć firm. Nie tylko NBCUniversal, amerykańska telewizja transmitująca Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie, ale także kadra USA wykorzystała maksymalnie potencjał marketingowy imprezy.
Fot. Joe Scarnici/Getty Images for USOPC
Fot. Joe Scarnici/Getty Images for USOPC
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego NBCUniversal sprzedał wszystkie sloty reklamowe na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie za rekordową kwotę.
- Jaką rolę w promocji igrzysk w USA odgrywają influencerzy i media społecznościowe.
- Które amerykańskie firmy należą do grona głównych sponsorów Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz kadry USA.