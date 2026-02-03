USA: gdzie nie spojrzeć, tam pięć kół. Reklamy telewizyjne olimpiady w Mediolanie wyprzedane za rekordową kwotę

6 lutego ruszają Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie. W USA na każdym kroku można zobaczyć logo imprezy, reklamy czy informacje o współpracy sponsorskiej. Takiego szału nie było nigdy.

Ba, nawet turysta, który wybrał się do USA w ostatnich tygodniach, z pewnością przeszedł olimpijską indoktrynację. Na pewno już dobrze wie także, które marki współpracują z organizatorem imprezy. Nawet zanim jeszcze postawi nogę za oceanem, już podczas lotu oglądając film, dowie się z reklamy na monitorze, że np. linie lotnicze Delta są sponsorem kadry amerykańskiej na igrzyskach. Za to popijając do filmu gazowany napój, przeczyta na puszce, że Coca-Cola Company to sponsor Igrzysk.

Dalej będzie podobnie. Do hotelu prawdopodobnie zawiezie Uber, kolejny sponsor igrzysk. Po drodze na wielu billboardach firmy dumnie będą informować o umowie sponsorskiej z Komitetem Olimpijskim. W sklepach na produktach – nawet na wodzie czy chlebie – będą oznaczenia z logo igrzysk w Mediolanie. Nawet jakby ktoś się uparł i przesiedział cały pobyt w USA w pokoju, to chcąc nie chcąc, włączy telewizor. A tam ponownie, reklama za reklamą, zarówno planowanych transmisji Igrzysk, jak i sponsorskich współprac dotyczących eventu.

Gdzie nie spojrzeć, tam pięć kół. Tak wygląda życie amerykańskich konsumentów na początku tego roku. Fot. Mikołaj Śmiłowski

Rekordowe przychody z reklam telewizyjnych i streamingowych NBCUniversal

Reklamy telewizyjne (obecnie można by je lepiej nazwać streamingowymi) od lat w USA służą jako wskaźnik zainteresowania imprezami sportowymi. Chodzi głównie o popyt na sloty reklamowe w trakcie transmisji i przeznaczane na nie kwoty. Gdy te są wysokie, to prognozowane zainteresowanie widzów również.

W Stanach Zjednoczonych prawa do transmisji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie ma NBCUniversal. Na swoim kanale telewizyjnym oraz platformie streamingowej Peacock będzie pokazywać niemal wszystkie dyscypliny przez 18 dni trwania imprezy. Sloty reklamowe na ten okres gigant mediowy wyprzedał w całości i jak przekonuje, za rekordową kwotę dla tego typu imprezy.

Nie podano konkretnych wartości, ale wiadomo, że przekroczono dotychczasowy najlepszy wynik, czyli 963 mln dolarów z poprzednich zimowych igrzysk, rozgrywanych w Pekinie w 2022 r. To pieniądze pozyskane od ponad 100 firm nie tylko za standardowe reklamy puszczane w przerwie między zmaganiami sportowców, ale też za uwzględnienie logotypów poszczególnych firm np. w studiu nagraniowym.

Koszt praw do transmisji i oglądalność Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Za prawa do transmisji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie NBCUniversal zapłacił 1,03 mld dolarów – wynika z danych S&P Global Market Intelligence. Wyrównanie wyniku z Pekinu spowodowałoby pokaźną stratę. Ta nie byłaby końcem świata. Prawa do transmisji igrzysk kupuje się na wiele lat i NBCUniversal wykupił je do 2036 r. Zrobił to głównie z myślą o letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 r. i zimowych w 2034 r., potencjalnie w amerykańskim stanie Utah. Tego typu imprezy w USA to dla amerykańskich stacji telewizyjnych kolosalne pieniądze.

Na igrzyskach w Mediolanie też jest szansa na pokaźny zarobek. Benchmarkiem nie są ostatnie zimowe igrzyska w Pekinie, ale poprzednie w Korei Południowej. Ostatnią imprezę w USA oglądało średnio niecałe 11 mln osób, przez niekorzystną 13-godzinną różnicę czasu i ograniczenia związane z pandemią. Za to koreańskie zmagania śledziło średnio niecałe 18 mln Amerykanów. To tymi danymi się sugerowano podczas rozmów z firmami kupującymi reklamy.

Obecnie o oglądalności nie mówi się przecież tylko w kontekście telewizji. Chociaż letnie igrzyska są zupełnie inną imprezą, naturalnie budzącą większe zainteresowanie, to te zorganizowane w 2024 r. w Paryżu są dla NBCUniversal i partnerów wyznacznikiem pod względem promocji sportu w mediach społecznościowych.

Influencer marketing i media społecznościowe wokół igrzysk w Mediolanie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie dobrze się sprzedają marketerom w USA nie tylko z takich względów jak stosunkowo mocna kadra amerykańska czy sprzyjające Amerykanom godziny organizacji zawodów, ale też przez miejsce odbywania się imprezy. Włochy, a szczególnie Mediolan, to jeden z ulubionych kierunków turystycznych w Europie dla Amerykanów. Równie ważne, co sport, dla amerykańskich odbiorców podczas eventu będą włoska kultura i krajobrazy.

Dlatego NBCUniversal zabiera ze sobą do Mediolanu na czas igrzysk aż 25 twórców treści na platformach takich jak TikTok, Instagram czy YouTube. Internetowi celebryci mają mieć dostęp nie tylko do sportowców, ale także hal sportowych, szatni czy po raz pierwszy w historii, wioski olimpijskiej. Przygotowane przez nich filmiki mają nawiązywać do tego, jakim przeżyciem jest uczestniczenie jako kibic w igrzyskach we Włoszech. To wszystko z wykorzystaniem produktów zarówno sponsorów imprezy, jak i firm reklamujących się podczas transmisji przygotowanej przez NBCUniversal.

Filmiki związane z igrzyskami w Paryżu tylko na profilach NBC Sports zebrały ponad 6,5 mld wyświetleń. To gwarantowało pokaźną ekspozycję marki nie tylko eventu i telewizji, ale także sponsorów. Nic dziwnego, że do Mediolanu, w ślad za NBCUniversal inni sponsorzy imprezy również wysyłają swoje ekipy zarówno własnych, jak i zewnętrznych „twórców kontentu”.

Celem przychodów organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie od sponsorów jest 575 mln euro. Już rok temu udało się zebrać 400 mln. W sumie impreza ma 52 oficjalnych sponsorów, podzielonych na cztery kategorie według pochodzenia i roli.

Na liście największych sponsorów międzynarodowych dominują takie amerykańskie firmy jak AirBnB, Uber, Visa, Coca-Cola. Wśród mniejszych sponsorów, partnerów strategicznych i innych firm wspierających organizację igrzysk też są amerykańscy gracze, tacy jak Eli Lilly, HPE, P&G, Delta.

Równie ciekawie wygląda lista sponsorów samej kadry amerykańskiej. Chociaż na strojach dominować będzie logo Nike, to za inne elementy garderoby niż koszulki czy spodnie będzie odpowiadać aż pięciu innych sponsorów (Ralph Lauren, Skims, New Era, Hyp Socks i Oakley).

Na tym nie koniec, bo amerykańscy olimpijczycy, zgodnie z umowami sponsorskimi, będą pić kawę Starbucksa, podróżować Uberem lub samochodami Hondy i robić zdjęcia telefonami Google’a.

Sponsorzy zapłacili za to amerykańskiemu komitetowi olimpijskiemu, ale też wielu ma indywidualne umowy ze sportowcami. Przez lata żyli oni niemal wyłącznie z umów sponsorskich i ewentualnie nagród za medale. W tym roku otrzymają też grant 100 tys. dolarów za sam występ, dzięki dotacji miliardera Rossa Stevensa. Twórca Stone Ridge Holdings przeznaczył na ten cel 100 mln dolarów, by zwiększać popularność sportów olimpijskich w USA.