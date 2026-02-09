Kategoria artykułu: Sport
Gimnastyka umysłu dzięki Lindsey Vonn. Czy zahaczyła prawą ręką o bramkę, bo jechała z zerwanym więzadłem w lewym kolanie?
Lindsey Vonn walczyła w niedzielę o złoty medal olimpijski, mimo że tuż przed igrzyskami zerwała więzadło w lewym kolanie. Skończyło się złamaną lewą nogą oraz globalną dyskusją, czy kontuzja miała wpływ na wypadek. Dyskusja podnosi na duchu – oto ludzkość nadal chce niuansować, nie zadowala się tym, że coś na pierwszy rzut oka układa się w całość.
Lindsey Vonn podczas treningu przed niedzielnym startem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech. Start zakończył się upadkiem i złamaniem lewej nogi. Fot. Jean-Christophe Bott
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego ortopeda dr Andrzej Mioduszewski uważa, że to nie „oszczędzanie” lewej nogi było przyczyną wypadku Lindsey Vonn.
- Co według dr. Mioduszewskiego najbardziej zaważyło na tym, że Lindsey Vonn wypadła z trasy.
- Jak niebezpieczne dla narciarzy alpejskich mogą być bramki ustawione na trasie.