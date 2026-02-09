Gimnastyka umysłu dzięki Lindsey Vonn. Czy zahaczyła prawą ręką o bramkę, bo jechała z zerwanym więzadłem w lewym kolanie?

Przed niedzielnym startem Lindsey Vonn sporo o jej sytuacji mówił na naszym portalu dr Andrzej Mioduszewski – i optymistycznie wypowiadał się o jej szansach. Mówił, że zerwanie więzadła krzyżowego przedniego wcale nie musi być problemem dla Amerykanki, „wirtuozki poczucia równowagi”.

Gdy rozmawiamy w poniedziałek – dzień po dramatycznym upadku Lindsey Vonn – dr Mioduszewski z ironią stwierdza, że nie jest pewien, czy na pewno może zabrać głos – choć jest chirurgiem ortopedą z ogromnym doświadczeniem (a także: instruktorem narciarstwa).

– „Uczonych w piśmie” jest naprawdę teraz wielu… No ale dobrze, powiem szczerze: moim zdaniem przyczyną wypadku Lindsey Vonn nie było zerwane więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie, ani to, że startuje z tytanową protezą w prawym (z nią zresztą już wygrywała zawody). Uważam, że przyczyną wypadku Amerykanki było to, że od samego początku trasy walczyła jak najmocniej o jak najlepszy czas przejazdu. I dlatego wybrała tak „ciasną” linię jazdy i taką trajektorię ruchu. No i miała pecha – „podbiło” jej prawą nogę na śnieżnym muldzie, następnie niefortunnie zahaczyła ręką o bramkę… Gdy ktoś ryzykuje tak mocno (przypomnę: to jej ostatnia olimpiada), to może wypaść z trasy niezależnie od tego, czy wszystkie więzadła są w pełni sprawne… – mówi dr Andrzej Mioduszewski.

Fatalne obrazki...



Lindsey Vonn, mistrzyni olimpijska, która wystartowała z zerwanymi więzadłami krzyżowymi, upadła na stok z dużej wysokości i nie podnosiła się przez kilkanaście minut.



Ostatecznie potrzebny był helikopter medyczny. pic.twitter.com/LAPvvVZFBn — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 8, 2026

Czy Lindsey Vonn oszczędzała lewą nogę?

Przedstawiona przez dr. Mioduszewskiego teoria wyjaśniająca wypadek Lindsey Vonn ma sporo zwolenników – stacji Eurosport dostało się nawet w serwisie X za to, że filmik z wypadkiem Amerykanki opatrzyła słowami: „Niestety, nikt nie jest w stanie oszukać swojego organizmu”.

Większą liczbę zwolenników ma jednak, jak się wydaje, ta teoria, wedle której zerwane więzadło w lewym kolanie miało wpływ na wypadek – jeśli nie bezpośredni, to pośredni. Bardzo dużą popularnością cieszy się analiza dostępna na Instagramowym profilu: Medspired. Pokazano tam, jak Lindsey Vonn przenosi ciężar ciała na prawą nogę, tak jakby bardziej dbała o lewą, tę bez więzadła krzyżowego przedniego (jej prawe kolano, to zawierające tytanową protezę, uchodzi za stabilne, z nim już wygrywała zawody Pucharu Świata).

Analiza Medspired jest bardzo efektownie wykonana, niemniej niektórzy internauci zwrócili uwagę, że nie do końca wiemy, czy na pewno w podanych przykładach przenoszenie ciężaru ciała na prawą nogę było dla Vonn czymś nienaturalnym – może właśnie tego wymagał układ trasy w danym momencie.

– Ale nawet jeśli Lindsey Vonn próbowała w jakiś sposób oszczędzać lewą nogę, to raczej nie podczas pokonywania tego łuku, po którym nastąpił wypadek. Zasada w narciarstwie alpejskim jest taka, że jeśli skręcamy w prawo – a to był prawy łuk – to „dociskamy” lewą nogę, prawa jest „pasażerem”. Gdyby wtedy Lindsey Vonn słabiej dociążyła lewą nogę, to nie pojechałaby tak blisko bramki. Można wręcz powiedzieć: szkoda, że tak mocno dociążyła lewą nogę. No ale ona walczyła o złoto, ryzykowała maksymalnie… Świetnie wypadała na treningach, mogła marzyć o wielkim triumfie – mówi dr Andrzej Mioduszewski.

Lindsey Vonn wróciła do narciarstwa alpejskiego w 2024 r. po pięciu latach przerwy. Wróciła z tytanową protezą w prawym kolanie. Fot. Millo Moravski/Getty Images

Zerwane więzadło a złamana noga

Lindsey Vonn złamała w niedzielę lewą nogę (mówi się o kości udowej). Kibice dyskutują nie tylko o tym, czy zerwane więzadło było przyczyna wypadku. Rozważają także to, czy mając w pełni zdrowe kolano, Amerykanka opuściłaby trasę z równie bolesną kontuzją.

– Może na wszelki wypadek powtórzmy to, co czasem bywa uznawane jako banał. Narciarstwo alpejskie to sport ekstremalny, zawodnicy i zawodniczki mkną na nartach po krętych trasach z prędkością przekraczającą często 100 km/h. Nasze ciało dość dobrze znosi te urazy, przy których energię nadajemy sobie sami siłą własnych mięśni, np. w czasie biegu. Możemy skręcić staw, ale do złamań dochodzi rzadziej.

W narciarstwie alpejskim energię tworzą narty i trasa – potęgują ją bardzo wyraźnie. Dlatego w tym sporcie każdy błąd waży dużo więcej. Owszem, narciarze zahaczają o bramki, ale tutaj ten kontakt był bardziej niefortunny. Dlatego nastąpił taki moment obrotowy, on już musiał się wyładować. Tak się zdarza. Ktoś trąci bramkę ręką i jedzie dalej, a ktoś inny trąci ją inaczej i może mieć tę rękę złamaną. Znam takie przypadki i one wcale nie muszą szokować. Wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem z prędkością 120 km/h, wystawiamy rękę i uderzamy w małą gałązkę… – tłumaczy dr Andrzej Mioduszewski.

Przechodzi następnie do próby odpowiedzi na pytanie, czy ze zdrowymi więzadłami Lindsey Vonn również złamałaby nogę po upadku.

– Patrzyłem na ten wypadek z różnych ujęć. Kontakt nart ze śniegiem był prostopadły do kierunku ruchu – a prędkość była bardzo duża. Moim zdaniem mogło tu dojść do złamania niezależnie od tego, czy ktoś startowałby z zerwanym więzadłem, czy nie. Ale nie umiem odpowiedzieć definitywnie, bo też cały czas poruszamy się tu w świecie dywagacji – kończy dr Andrzej Mioduszewski.

Lindsey Vonn zdobyła trzy medale olimpijskie: jeden złoty i dwa brązowe. Kolejnych prawie na pewno już nie będzie. Fot. Ezra Shaw/Getty Images