Kategoria artykułu: Biznes
Praca dla nieletnich w wakacje? Jeden błąd może słono kosztować pracodawcę
Okres wakacyjny to dodatkowe miejsca pracy, których często nie widać w oficjalnych statystykach. Najmłodsi pracownicy, którzy chcą dorobić w przerwie od nauki, niejednokrotnie świadczą pracę bez umowy, ale za atrakcyjniejszą pensję. Tymczasem prawo w tym zakresie jest bezwzględne.
27.06.2026, 04:45
Państwowa Inspekcja Pracy w 2024 r. przeprowadziła prawie 500 kontroli dotyczących zatrudniania młodocianych Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy można zatrudnić osobę niepełnoletnią do pracy wakacyjnej? O jakich zasadach powinni pamiętać pracodawcy.
- Kiedy praca dzieci staje się zorganizowaną działalnością w oczach Sanepidu i skarbówki.
- Dlaczego opłaca się zatrudniać studentów? Ile i gdzie mogą dorobić.