Pracodawcy RP powołują Platformę Kultury. Biznes chce systemowo wejść w kulturę

Pracodawcy RP uruchamiają Platformę Kultury – inicjatywę, która ma wzmocnić współpracę między biznesem, instytucjami kultury i administracją publiczną. Projekt zapowiedziano podczas inauguracji w Senacie, z udziałem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Platforma ma być przestrzenią dialogu, ale przede wszystkim – narzędziem do budowy trwałych modeli współpracy. Jej hasło: „Budujemy mosty między biznesem a kulturą” ma sygnalizować zmianę podejścia – od okazjonalnego wsparcia do długofalowego, strategicznego zaangażowania firm.

Nowoczesny mecenat zamiast doraźnego wsparcia

Twórcy inicjatywy podkreślają, że obecne rozwiązania nie nadążają za potrzebami zarówno instytucji kultury, jak i biznesu. Szczególnie problematyczne pozostaje partnerstwo publiczno-prywatne – od momentu wejścia w życie przepisów zrealizowano zaledwie osiem projektów w obszarze kultury.

Wśród kluczowych postulatów pojawiają się: uproszczenie procedur, standaryzacja umów oraz zmiany podatkowe – w tym zrównanie darowizn na kulturę ze sponsoringiem. Wskazywana jest także potrzeba dostosowania regulacji dotyczących importu i eksportu dzieł sztuki do realiów współczesnego rynku.

Platforma ma pracować nad konkretnymi rozwiązaniami – od modeli współpracy biznes–kultura po narzędzia pozwalające firmom mierzyć efekty zaangażowania w kulturę.

– Kultura jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnego państwa i silnej gospodarki. Jest fundamentem tożsamości narodowej i jedną z wizytówek naszego kraju za granicą. Dlatego wszystkim stronom powinno zależeć na rozwoju szeroko rozumianej kultury w Polsce. Nie jest to odpowiedzialność wyłącznie państwa, artystów czy biznesu. Inwestycja w kulturę przynosi zwrot wszystkim zaangażowanym. Dziś warto wypracować rozwiązania nowoczesnego mecenatu, które budują trwałe partnerstwa między biznesem a kulturą. Takie, które pokazują ich wzajemną wartość. Takie, które tworzą przestrzeń współpracy, służącą zarówno rozwojowi społecznemu, jak i budowaniu konkurencyjności Polski – powiedziała Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Planowane inicjatywy

W ramach Platformy planowane są działania eksperckie, raporty, promocja dobrych praktyk, narzędzia dla firm oraz inicjatywy wspierające długofalowe zaangażowanie biznesu w kulturę i dziedzictwo. Projekt ma także rozwijać stabilne modele finansowania kultury, wzmacniać współpracę z instytucjami kultury oraz promować kulturę jako obszar strategicznej inwestycji w wartość i odpowiedzialny rozwój.

Pracodawcy RP podkreślają, że kultura nie powinna być postrzegana wyłącznie jako obszar wsparcia, lecz także jako inwestycja w kapitał społeczny, długoterminową wartość firm oraz rozwój gospodarczy. Platforma Kultury ma być odpowiedzią na potrzebę bardziej dojrzałego i systemowego podejścia do współpracy między biznesem a sektorem kultury.

Wśród planowanych inicjatyw znalazły się m.in. „Księga Dobrych Praktyk Mecenatu Kultury”, raporty poświęcone wpływowi kultury na rozwój miast, regionów i marek, program „Kultura. Made in Poland”, promujący polską kulturę za granicą, a także nagroda „Mosty Kultury” dla firm i liderów biznesu długofalowo wspierających rozwój mecenatu kultury.

Pracodawcy RP to największa i najstarsza organizacja zrzeszająca pracodawców, działająca od 1989 r. Reprezentuje firmy – producentów, przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów i innowatorów. Jej celem jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych. Organizacja aktywnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego i jako organizacja reprezentatywna ma możliwość wpływu na stanowienie prawa w Polsce.

„Przedstawiciele Pracodawców RP są obecni wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla biznesu i pracodawców. Uczestniczą w obradach komisji sejmowych i senackich, są aktywni w różnych gremiach decyzyjnych i doradczych administracji państwowej oraz regionalnej. Siłą organizacji są racje i argumenty przedstawiane decydentom politycznym i gospodarczym oraz liczba i różnorodność jej członków” – czytamy.