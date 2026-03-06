Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawicową opozycję łączy wiele, ale dzielą reakcje na atak na Iran
Walka na prawicy nabiera rozpędu. Jednym z pól konfliktów między PiS, Konfederacją a Koroną staje się polityka zagraniczna. Soczewką ogniskującą wyraźne podziały po prawej stronie okazała się wojna na Bliskim Wschodzie.
06.03.2026, 05:00
Polska prawica w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie podzieliła się na trzy obozy. Polityka międzynarodowa staje się jednym z kluczowych obszarów rywalizacji po prawej stronie sceny politycznej. Fot. Ryan Murphy/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak prawicowe formacje rywalizują między sobą na polu polityki międzynarodowej.
- Jakie stanowiska zajęły PiS, Konfederacja i Korona wobec konfliktu z udziałem Iranu.
- Z którym stanowiskiem najbardziej korespondują poglądy Polaków.