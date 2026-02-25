Kategoria artykułu: Biznes
Prezes Enter Air: „1 mld zł to za mało. Kapitalizacja powinna być kilkukrotnie wyższa” (WYWIAD)
Marcin Kubrak, który 3 lutego został prezesem największej w Polsce linii czarterowej, zapowiada wzrost floty o 10 proc. rocznie. Firma inwestuje we własną infrastrukturę techniczną, symulator i szkołę lotniczą.
25.02.2026, 05:15
Marcin Kubrak, prezes Enter Air, chce wyedukować rynek, który jego zdaniem nieodpowiednio wycenia wartość kierowanej i częściowo należącej do niego spółki. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego linia Enter Air po raz pierwszy w historii ma prezesa.
- Jak wyceniana jest spółka na GPW, czego oczekuje prezes, co sądzi analityk.
- Jakie plany ma linia na ten rok.